Caso Osvaldo, social in rivolta contro la Carlucci

La prima semifinale di “Ballando con le Stelle” ha vissuto un momento inedito per il dancing show. Milly Carlucci ha bacchettato ripetutamente il maestro di ballo Stefano Oradei per le continue sfuriate di gelosia alla fidanzata Veera Kinnunen entrata in simbiosi con Dani Osvaldo sulla pista da ballo, ma i social condannano la Carlucci: “Brutta pagina di Ballando. Imita la d’Urso per share”. Critiche anche da Rita Pavone.

A “Ballando con le Stelle”, il maestro di ballo Stefano Oradei ha chiesto scusa in pubblico alla fidanzata per la sua gelosia, ma la Carlucci è stata severissima: “Mi sono sempre domandata come potesse fare la povera Veera a spogliarsi di tutto e scendere in pista a farci sognare senza fare un ballo asettico per non farti ingelosire. Quanti anni hai? 35? A quest’età le fragilità si gestiscono soprattutto nel nostro ambiente. Vanno avanti dall’inizio dell’anno queste liti”. Milly era molto contrariata e non ha ritenuto l’episodio un fatto privato perché ha coinvolto la produzione e “danneggiato” il programma (Veera non è partita insieme a Dani Osvaldo per l’Argentina così da potersi allenare durante la pausa dello show, nda). Ma per la prima volta in carriera, Milly Carlucci ha provocato una sommossa popolare: il pubblico si è ribellato sui social esprimendo solidarietà a Stefano Oradei (numerosi gli attestati di stima sul suo profilo Instagram).

Su Twitter i commenti sono stati a senso unico a cominciare da Rita Pavone: “Ho vissuto una stagione con voi e insieme a voi, per questo mi permetto di dire la mia. "Ballando" è un'altra cosa. Non è un programma trash per fare ascolti, ma ieri sera,durante quel "processo" pubblico lo è stato .E che chi come me non sapeva,ha saputo. Non era più "Ballando". E ancora: “Pessimo momento di tv, Milly che caduta di stile!”, “I consigli da mamma li dia in privato, come tutte le mamme”, Dire tutto in diretta nn lo sopporto.. nn sembra più #ballandoconlestelle ma il programma della D'urso Ma non riuscite più a fare un programma senza utilizzare la vita privata di chi vi lavora? Tutto x lo share”, “Veramente fuori luogo”, “Nn si entra nel privato delle coppie e la storia della produzione è una scusa... di pessimo gusto l’umiliazione ai ragazzi (diretta a stefano ed indiretta alla ragazza)... nn fa certo audience questo simil durso”, “Brutta pagina di Ballando”, “Questo si chiama trash ad hoc”, “Non era proprio il caso, senza parole, cosa non si fa per audience”, “Umiliare così in diretta un ragazzo, si poteva evitare tutto quell’imbarazzo in diretta”, “Che Veera sia una professionista impeccabile non ci sono dubbi, ma questo è stato troppo. Avete solo messo alla gogna lui ed in imbarazzo lei, sbandierando le loro cose private in pubblico. Due persone perbene ridicolizzate così. Bah”, “Veramente un discorso pessimo. Non ti puoi permettere di dire 'cresci' a un professionista. Dovresti scusarti con Stefano in primis e poi con Veera”, “Un’inutile umiliazione, irrispettosa”, “Mancava solo con il cuoooreeee”. A fronte di tante critiche c’è da dire che il discorso di Milly Carlucci ha preso altrettanti like.