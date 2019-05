Raige e il suo "Affetto Placebo". Lunedì lo showcase a Roma

A quasi tre anni di distanza dall’ultimo album di inediti, sarà disponibile da venerdì 24 maggio in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali “AFFETTO PLACEBO”, distribuito da Artist First, il nuovo disco di RAIGE, il cantautore torinese 2.0. Un album sorprendente: autentico.

Questo nuovo lavoro contiene 11 brani tra cui il primo estratto “Ciao Ciao” e Un milione di sassi”.

Questa la tracklist completa: “Ne Riderai”, “Ciao Ciao”, “Affetto Placebo”, “Davvero”, “Ritorni da Me”, “Asia”, “Un Milione di Sassi”, “Quanto Male Mi Fai”, “Bellezza Collaterale”, “Scuola Calcio” feat. Ensi e Rayden, “Com’è Successo”.

“Nella vita le ho provate tutte. Tutte le cure possibili. Mi è rimasto solo questo Affetto Placebo.” L’affetto come cura per questi tempi pazzi, dove prendersi un momento per pensare a sè stessi, spinti dalla frenesia di esserci ad ogni costo, nella vita, nel lavoro, nei rapporti personali come sui social, è diventato impossibile. Ansia e attacchi di panico fanno più morti di una guerra. In copertina un blister di medicinali, accartocciato, dove tutte le pastiglie sono state utilizzate tranne una: quell’unica e ultima pastiglia.

“Con Andrea, che ha curato l’impaginazione grafica e l’art director del lavoro, e Francesco, fotografo di still life che ha realizzato le foto – racconta Raige - abbiamo fatto il giro delle farmacie per trovare il blister più adatto. Volevo che fosse tutto vero questo disco, compreso il pack. Ecco perché davanti il blister e dietro il bicchiere d’acqua (e nessun titolo delle canzoni), è tutto superfluo, ciò che conta è il messaggio. L’ultima pastiglia rimasta in copertina è proprio il mio Affetto Placebo. La sola cura che funziona. Alla fine, nella vita, a salvarci sono i rapporti che creiamo.”

Amore, odio, rabbia e coraggio si intrecciano in questo album come nella trama di un film e danno vita agli undici inediti che compongono questo disco, nato tra il 2018 e il 2019 sull’asse Torino-Milano. La storia di un ragazzo di periferia che cresce e diventa uomo, in continua lotta con sè stesso per trovare il suo posto nel mondo.

Prodotto musicalmente da Roofio, direttore artistico dell’intero progetto musicale, scritto da Raige, ed entrambi coadiuvati nel loro lavoro da un team di autori, compositori e arrangiatori.

Il disco si apre con Ne riderai, una ballad emotiva che trasuda forza e consapevolezza: Ho scritto questo brano a Milano, avevo in mente questa frase: “Ne riderai di chi ha mentito, di chi ha tradito”. Venivo da un periodo difficile e dentro di me stavo maturando la percezione che stava per finire, infondo, una notte, per quanto lunga e buia sia, finirà sempre e tornerà il sole. Doveva essere il brano con cui aprire il disco, la mia rinascita.

Si continua poi con Ciao Ciao e si arriva al terzo pezzo in traklist, la title track Affetto Placebo: Su questo brano ho ripercorso i passi fondamentali della mia vita. Le tappe che mi hanno reso ciò che sono, a ogni età è collegato un evento che mi ha segnato, che mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Il ritornello è la sintesi di tutto ciò che ho visto e vissuto e termina con questa frase che secondo me spiega bene il senso di tutto il progetto: “ciò che non mi uccide resta sulla pelle, lo chiamo Affetto Placebo”.

I due brani successivi sono rispettivamente Davvero e Ritorni da me, due brani d’amore: Sono due canzoni d’amore molto diverse tra loro, la prima, Davvero, è una ballad positive. La seconda, Ritorni da me, ha un sound molto più up, ma racconta di un amore malato. Queste sono le due facce dell’amore che ho sempre vissuto, quello che ti fa volare da terra e quello che ti ci schiaccia. Le volevo vicine in tracklist proprio per questo motivo, perché seppur così diverse sono le due facce di una stessa moneta.

Dopo la parentesi lovely si passa ad altro, e si arriva ad Asia, sesto brano del disco: Asia è uno dei miei brani preferiti, uno dei tre storytelling presenti, racconta la storia di una ragazza che non riesce a vedere quanto sia forte e piena di possibilità. La consapevolezza di noi stessi è la sola arma che abbiamo per difenderci. E ci vuole tempo per acquisirla. Questa è la storia di Asia.

Dopo l’intensa Un milione di sassi, singolo apripista del nuovo disco dedicato alla mamma, arriva Quanto male mi fai: Questo è sicuramente il brano più leggero dell’album. Immagina di sederti in metro, magari appena uscito dal lavoro, stanco, annoiato, ma felice per essere uscito dal tuo ufficio. Ti guardi intorno e vedi una ragazza, è bella, ti piace proprio insomma. E se nella testa partisse come un film in cui tu le stai parlando? Le chiedi di lei e le racconti di te?

La tracklist cambia ancora tema e il pezzo successivo in scaletta è Bellezza Collaterale: Questo è l’ultimo storytelling del disco ed è anche l’ultima canzone che ho scritto prima di chiudere l’album. Racconta di una giovane donna che si trasferisce in una grande città, impara sulla sua pelle cosa voglia dire sentirsi sola e piange senza accorgersi di quanto ancora ha da fare. Di quanta Bellezza Collaterale ci sia anche solo nella sua tristezza.

Arriva poi l’unico featuring presente negli undici inediti del nuovo album: Scuola calcio feat. Ensi e Rayden: Volevo solo il mio (ex) gruppo come featuring. Quest’album è troppo personale, c’è così tanto di me che non rimaneva spazio per gli altri. Quando è nato il pezzo, in studio da Roofio, ho capito subito che era la canzone giusta per i Onemic. Noi siamo degli young veteran, cresciuti a cavallo della rivoluzione scatenata da internet nella vita di tutti i giorni. Per quelli come noi i campetti di calcio di periferia sono stati una scuola di vita, un luogo di incontro e di aggregazione. Da qui nasce la metafora che da vita a tutto il pezzo.

Si chiude poi la tracklist degli inediti con Com’è successo: Questa è stata una delle prime canzoni che ho scritto per il nuovo disco se non la prima in assoluto. E’ rimasta in un cassetto per un anno e mezzo e non ho mai saputo se l’avrei messa o no in tracklist. Alla fine ho ceduto alla mia parte più emotiva. Da questo pezzo nasce tutto. In questa canzone ho racchiuso tutte le frasi di arrivisti, avvoltoi, e “gente del giro”, che in questi anni mi hanno circondato con la loro ipocrisia. E’ una canzone per me, per non dimenticarmi di tutto ciò che è successo e per non permettere mai più, a nessuno, di dirmi cosa sia più giusto per me.

Dopo questa carrellata di inediti arriva il momento delle bonus track, dove si susseguono in successione le smash hit: Tutto OK, Whisky, A un passo da te e Tutto OK unplugged. Brani che hanno complessivamente realizzato più di 5 milioni di views con i relativi videoclip e altrettanti streaming su Spotify. Canzoni che non avevano mai trovato posto all’interno di un album fisico, ma che lo meritavano, e che, proprio per questo motivo sono presenti solo nella versione cd del disco.

A partire da venerdì 24 maggio RAIGE incontrerà il pubblico nei principali instore. Il firmacopie, il cui accesso diretto ed esclusivo si avrà acquistando il cd nel negozio che ospita l’incontro, sarà anticipato da una breve esibizione live in unplugged.

Questi gli appuntamenti:

24 maggio MILANO Feltrinelli P.zza Piemonte ore 18:30

25 maggio TORINO Feltrinelli Staz. Porta Nuova ore 17:00

26 maggio BOLOGNA Mondadori BookStore - V.d’Azeglio ore15:00

26 maggio FIRENZE Galleria del Disco – Stazione SMN ore 18:20

27 maggio ROMA Discoteca Laziale ore 17:00

28 maggio SALERNO Mondadori BookStore – C.V.Emanuele ore 14:30