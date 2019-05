Nell’ottava puntata di “Ballando con le Stelle” ovvero la semifinale del dancing show, Milly Carlucci conferma le indiscrezioni sulle scenate di gelosia del maestro Stefano Oradei alla fidanzata Veera e lo bacchetta: “Hai 35 anni cresci! Non hai avuto rispetto della produzione”.

In settimana su Dagospia è uscita la notizia di continue scenate di gelosia di Stefano Oradei alla fidanzata Veera Kinnunen per colpa del fascinoso Dani Osvaldo. Carolyn Smith lancia un assist: “Sappiamo che in tv e sui giornali sono venute fuori cose abbastanza brutte su due nostri “figli” perché così li consideriamo. E’ successa una cosa e devono chiarire qui davanti a tutti perché questa è la loro famiglia”. Poco dopo Milly Carlucci chiama vicino a sé Veera e Stefano e fa chiarezza: “Chiudiamo l’audio nella sala delle stelle, non voglio che gli altri siano distratti da questa vicenda. Non è una cosa che nasce a tradimento, sapevano che ne avremmo parlato. Quando le cose diventano di dominio pubblico non si devono lasciare coni d’ombra. Si è parlato di una furibonda lite di gelosia, si sono viste foto di un litigio per strada. Allora qui facciamo ballo, non un esercizio ginnico, il ballo di coppia ben fatto diventa come un pezzo di film, quando è bello si crea un’ empatia particolare. Non voglio che su Veera le rimanga l’etichetta di una che ha fatto chissà cosa. E’ una ragazza molto seria e una grane professionista. Ha fatto solo il suo lavoro”. Dunque Stefano pazzo di gelosia era vero e il maestro visibilmente imbarazzato risponde: “Chiedo scusa per il mio momento di fragilità. Mi sono scusato in privato e lo faccio pubblicamente. Lei è una meravigliosa professionista, fa il suo lavoro nel migliore dei modi, ho avuto un attimo di leggerezza. Chiedo scusa”, ma Milly Carlucci non ci sta e replica durissima: “Un momento, dobbiamo dire per chiarezza che il momento di fragilità è cominciato da subito, dall’inizio dell’anno e questo non è accettabile. Ci sono dei lavoratori e una produzione, mi arrivavano voci alle orecchie e mi chiedevo come fosse possibile che Veera si spogliasse di tutto quello che le accadeva e scendesse in pista come se nulla fosse. Il tuo comportamento è durato settimane e settimane. A 35 anni queste fragilità si devono saper gestire. Specie nell’ambiente dello spettacolo. Lei è una professionista e una ragazza che abbiamo visto crescere e non le si può imputare niente. Devi crescere Stefano”. Veera non si esprime fin quando Selvaggia Lucarelli non dice: “Ma è vero che questa storia non esiste?” e la ballerina: “Dani e io abbiamo una bellissima intesa sulla pista da ballo, ho sempre fatto il mio lavoro e tiro fuori il massimo dai miei allievi. Accetto le scuse e sei un uomo coraggioso a farlo davanti a tutti, ma mi è dispiaciuto molto che proprio te mettessi in dubbio la mia professionalità e serietà”. Veera prova a nascondere l’amarezza e la delusione ma non ci riesca: “Io sono una persona molto riservata, amo la mia privacy e vorrei sotterrarmi in questo momento”, Stefano ne approfitta per dire: “Infatti, basta, è una cosa privata Possiamo pensare solo al ballo? Chiariremo tutto in privato come si è fatto in 11 anni”, ma la Carlucci lo zittisce: “Eh no, non è una cosa privata Stefano perché sai cosa è successo”. Dalla giuria chiedono se sia vero che Oradei ha impedito a Veera di andare in Argentina per girare il video della semifinale (come ha fatto anche Sara Di Vaira con Lasse Matberg, nda) con Osvaldo e la ballerina: “Eh… risponderò con la clip”. Milly Carlucci è arrabbiatissima: “Devo dire che forse noi come produzione abbiamo sbagliato perché abbiamo accettato una forzatura da parte di Stefano. E’ stato l’unico caso in 15 anni di programma che l’autore di Veera ha empatizzato con Stefano e si è fatto prendere la mano. Non abbiamo fatto una cosa che doveva essere fatta e questo non è rispettoso della produzione. C’è un programma da mandare avanti che non può essere fermato da cose di questo genere. Stefano, io spero che te voglia crescere nel modo di comportarti. Veera è sempre stata una persona corretta in un modo incredibile”.