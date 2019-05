De Andrè, sfogo choc: "Perizia psichiatrica..."

Al Grande Fratello Francesca De Andrè si sbottona con Kikò Nalli: "Ho fatto mia perizia psichiatrica" e il gieffino: “Ma la tua vita è una tragedia”. La De Andrè e Nalli stavano parlando in camera da letto dopo la furiosa lite della genovese con Gennaro Lillio e Martina Nasoni. La ragazza ha detto: “Giorgio sa tante cose di me, di quelle pesanti. Lui ha letto la chat dove c’era un perizia psichiatrica che dovevo fare, di mezzo c’era pure mia madre che mi ha scritto delle cose che tu non hai idea… era tutta ubriaca. Robe da film… Giorgio le ha lette". E la regia ha cambiato subito inquadratura.