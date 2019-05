Pamela Prati a valanga: "Plagiata dalle mie agenti". E la Michelazzo sviene dietro le quinte

Sabato pomeriggio a “Verissimo” andrà in onda l’intervista choc (cit. Barbara d’Urso) di Silvia Toffanin a Pamela Prati che ha ammesso: “Sono stata plagiata dalle due agenti e Mark Caltagirone non esiste”. La showgirl si è rimangiata quanto affermato in una famigerata Instagram Stories: “Pami sei plagiata? Plagiatissima…. Ahahah” e quanto sostenuto una settimana fa nello stesso studio: “Ho 60 anni non vado in televisione a dire bugie”. Secondo indiscrezioni, riportate da Dagospia, la Prati avrebbe confessato addirittura di non aver mai visto né sentito il promesso sposo. Le nozze si sarebbero celebrate perché Mark si sarebbe fatto vedere in carne e ossa il giorno del fatidico sì. L’ex primadonna del Bagaglino ha anche continuato a sostenere di non aver debiti.

Dunque, Eliana Michelazzo ha scaricato ogni responsabilità su Pamela Perricciolo e insinuato che Pamela Prati fosse complice (chissà perché lei può sostenere di essere stata così ingenua da credere per 10 anni al suo finto marito Simone Coppi con cui faceva sesso via Messenger senza avere una foto e la Prati non può aver creduto a Mark per qualche mese, nda), la Prati ha reagito con una contro-intervista in cui si dice plagiata dalle due agenti, mentre la terza donna della triade (andata in frantumi), Pamela Perricciolo, ha scelto come exit strategy dal fattaccio di cronaca (non è più gossip, nda) di abusare di farmaci arrivando a un ricovero d’urgenza.

La Michelazzo ha fatto sapere tramite Instagram che non era al capezzale dell’amica come riportato da Fanpage, ma si trovava a Milano, per la precisione a Cologno Monzese. Guarda caso nelle stesse ore in cui la Prati vuotava il sacco davanti alla Toffanin. Erano insieme o c’è dell’altro?

Intanto a “Pomeriggio Cinque”, Barbara d’Urso ha rivelato un retroscena sulla decima puntata di “Live Non è la d’Urso”: “Dopo l’intervista in cui Eliana ha confessato la verità e svelato che credeva di aver chattato con me per un anno in quanto fidanzata dell’inesistente Danny Coppi, cugino del marito virtuale Simone, dietro le quinte è successo di tutto. Un caos incredibile, Eliana si è sentita male ed è svenuta”.