Sesso e ricatti, bomba sulle ex agenti della Prati: stanno insieme

Appena finita l’intervista di Eliana Michelazzo a “Live Non è la d’Urso”, il sito Dagospia sgancia un siluro terra-aria: “La Perricciolo e la Michelazzo sono omosessuali e hanno ricattato le star”. E spunta il nome dell'ex gieffina Guendalina Tavassi.

Sul sito di Roberto D’Agostino si legge: “NON CE LA FACCIAMO PIÙ A SENTIRE LE BOIATE DI ELIANA MICHELAZZO, IL TRIO HA ORMAI PERSO OGNI DIRITTO ALLA PRIVACY: LEI E LA PERRICCIOLO SONO LESBICHE, SONO STATE INSIEME PER ANNI, VIVONO INSIEME E INSIEME HANNO GESTITO I FINTI PROFILI, USATI PER RICATTARE STAR, STARLETTE E POLITICI - SIMONE COPPI NACQUE PER COPRIRE LA SUA BRUCIANTE SCONFITTA A ''UOMINI & DONNE'' E L'AMORE SAFFICO - PAMELA PRATI È PIENA DI DEBITI DA BINGO E, PLAGIATA O NO, SI È MESSA IN MANO AL DUO”.

Poco dopo una blogger ha confermato la rivelazione di Dagospia, mentre Eliana (che starebbe ancora con la Perricciolo) ha pubblicato una Instagram Story: “Sai che vi dico? Potete dire quello che volete, ma io sto con la coscienza pulita. E rispetto anche il mondo gay! Anzi, se lo fossi non sarebbe stato un problema”.

Inoltre i settimanali si occuparono dei presunti problemi economici della Prati a causa del Bingo già alcuni anni fa. In nottata, su Instagram, l'ex gieffina Guendalina Tavassi ha rivelato che ci hanno provato anche con lei 8 anni fa ("so la verità e aspettavo questo momento da 9 lunghi anni") e ha pubblicato una chat con il farlocco Lorenzo Coppi (già ex di Sara Varone, Alfonso Signorini e Manuela Arcuri). Lei però è un'aquila rispetto a Eliana Michelazzo: ci ha messo pochi giorni per capire che era tutto finto. E indovinate chi era invitato al suo vero matrimonio? Sì, proprio Eliana e Pamela Perricciolo.