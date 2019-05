Cosa si sa del fantasma Mark. E la Prati hackerata rispunta online

A “Mattino Cinque”, Federica Panicucci svela nuovi particolari sul matrimonio farlocco di Pamela Prati e Marck Caltagirone: è falsa la busta dell’invito di Mediaset mostrata da Marck sul suo profilo Instagram, l’uomo sarebbe nato a Toronto e non a Roma e Pamela ha rifiutato un lavoro pur di stare con il futuro marito di cui si è tatuata il nome sotto il seno. Intanto su Instagram spunta un nuovo account della Prati: “Mi hanno hackerato il profilo”.

Mercoledì 22 maggio a “Live – Non è la d’Urso” andrà in onda l’intervista registrata a Eliana Michelazzo che confessa l’inesistenza di Mark Caltagirone, ma niente da fare per il GF: il ballon d’essai (lanciare una notizia per testare il gradimento e capire la reazione del pubblico) ha dato esito negativo. È intervenuto in prima persona l’a.d. Piersilvio Berlusconi.

A “Mattino Cinque” Federica Panicucci viviseziona il caso Pamela Prati rimettendo al centro della storia la lacrimevole e commovente intervista che la soubrette rilasciò il 2 dicembre scorso a Barbara d’Urso a “Domenica Live”. Dichiarazioni che rilette ora lasciano sconcertati soprattutto in merito ai bambini di 7 e 11 anni. Poiché non c’è fine a questa pagliacciata, pare che ieri il profilo social della Prati sia stato hackerato ed è comparso un account “pamelapratiofficial” con tanto di messaggio: “Siamo al ridicolo. Lasciate in pace me e Mark”.

In studio, Marcello Sorge, il fotografo contattato da Pamela Petricciolo (passata da semplice dipendente a temibile rivale di Eliana), conferma: “Donna Pamela Petricciolo mi ha mostrato una presunta carta d’identità di Mark ed era nato a Toronto. Mi ha detto che era amico di Gheddafi. Lei dice che le trasmissioni ne parlano ore e ore? Da quale pulpito! Prima prendeva 2 euro per un’ospitata, ora 20”. Il fotografo sostiene di aver visto – rigorosamente sul telefonino – i due bambini e di vedere da 15 giorni, sempre sul cellulare, una persona che spacciano per Caltagirone: “Un uomo brizzolato, robusto, di circa 53 anni. Ma vorrei dire che non è l’unica agenzia che combina finti matrimoni”.

Federica Panicucci è indispettita: “Ha preso in giro tutta l’Italia e i telespettatori” e mostra una busta intestata di Mediaset per smentire l’invito da parte dell’azienda che Marck ha postato sui social. Dunque, un’altra panzana. A “Mattino Cinque” c’è anche l’ex corteggiatrice ed ex della Aicos Management, Federica Benincà che rivela due dettagli inediti: negli ultimi due anni Pamela ha rifiutato il programma che l’ha resa famosa per stare con Marck e si è tatuata il nome del futuro marito sotto il seno sinistro. Angelo Sanzio, ex Aicos, ricorda che le due manager raccontavano di gite a Capri e di quanto fosse “una palla al piede che non si voleva muovere da casa” il MARITO di Eliana. Donna Pamela Petricciolo aveva commissionato a un amico gemmologo di Sanzio l’anello da 200.000 euro con diamanti a forma di cuore, ma il ragazzo precisa: “Per una ricerca così importante, aveva bisogno di avere il cliente davanti a sé. Ovviamente l’incontro non c’è mai stato”. L’ex concorrente del GF15 ha ribadito che dopo aver lasciato l’agenzia ha ricevuto messaggi di minaccia per i quali ha presentato denuncia contro ignoti citando le tre signore come persone informate sui fatti: “Non dovevo profferire parola e dovevo stare attento a come mi muovevo altrimenti mi avrebbe bloccato nell’ambito televisivo”. Sanzio è convinto che Marck sia Donna Pamela “perché scrive come lei”.

La giornalista Francesca Barra mette l’accento sui reati: “Le vittime dell’acido, le persone che cercano una maternità, le persone che soffrono per una malattia vera sono quelle arrabbiate. Ci sono dei reati, altro che Grande Fratello. Queste persone devono essere perseguite legalmente”.

A suscitare grande indignazione è però Eliana Michelazzo: nessuno ha dimenticato che a “Verissimo” aveva pianto, gridato all’accanimento, specificato che di suo marito non voleva parlare (ore dice che il fidanzato non è mai esistito, nda) e soprattutto GIURATO SUL PADRE MORTO che Mark Caltagirone esisteva. Da ieri nella sua biografia Instagram è scomparso il riferimento all’Aicos. Ha lasciato l’agenzia? A “Live Non è la d’Urso” andrà in onda l’intervista in cui confessa l’inesistenza di Caltagirone, ma non entrerà nella Casa del GF (sarà ospite in studio? E se sì in che veste?) come da primo comunicato Mediaset. E’ stata l’azienda stessa a dare la notizia del probabile ingresso, Barbara d’Urso a “Domenica Live” aveva confermato la richiesta di Eliana e nemmeno un’ora dopo è spuntato un post di smentita di Mediaset su Twitter e dell’a.d. Piersilvio Berlusconi (curiosamente) sulla pagina di “Verissimo”. Un ballon d’essai perfettamente riuscito. Per la gioia degli ascolti della settima puntata del GF16.