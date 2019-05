Matrimonio fantasma, Malgioglio smonta la Prati con due parole

Dopo la puntata di ieri di Live - non è la d’Urso, dove era ospite Pamela Prati, arriva il post di Cristiano Malgioglio che distrugge l’ex primadonna del Bagaglino, sua amica da molti anni. «Aiutati e fatti aiutare. Esci da questo incubo. Vorrei dire che la d’Urso è stata favolosa a gestire una situazione imbarazzante», scrive Malgioglio che esalta la conduttrice.

Subito dopo il suo post su Instagram lo chiamiamo. Sta per imbarcarsi su un volo diretto ad Istanbul (la sua vita è sempre piena di impegni e di successi sotto gli occhi di tutti). Maglioglio, opinionista della d’Urso al Grande Fratello, ci rivela: «Conosco Pamela da 40 anni. Siamo amici. Conosceva anche mia madre. Non capisco cosa stia succedendo. Ci siamo sentiti ultimamente e mi ha mandato la partecipazione. Pensate che ieri sera non avevo nemmeno intenzione di seguire il programma, ma ha vinto la mia curiosità e sono tornato prima a casa».

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Malgioglio si era presentato in studio vestito da sposa. «Era chiaramente un modo per dire che era una bufala. Buona fortuna amica mia», racconta al telefono. Poi chiude in fretta per non perdere il volo. Ma quella sua frase fa calare il gelo. Il grande paroliere, che sta spopolando in tutte le radio con Dolceamaro, liquida in due parole la Prati. Storia chiusa. Lo richiamerà Pamela dopo queste sue frasi al vetriolo?