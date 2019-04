"Ciao Darwin" slitta per il ponte

"Ciao Darwin", partito fortissimo, settimana dopo settimana è sempre cresciuto negli ascolti con puntate che hanno superato la media del 25% di share e i 4.700.000 spettatori. Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda del 26 aprile, in pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera. La nuova puntata di "Ciao Darwin" andrà quindi in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Canale 5.