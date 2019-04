Razzi fuori da Ballando con le stelle. Flop Arcuri, vola in pista

La quarta puntata di “Ballando con le Stelle” si apre con l’eliminazione di Marco Leonardi e Mia Gabusi e si chiude con quella di Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi. Primo en plein della stagione: 50 punti per Ettore Tirabassi. Attimi di tensione per Manuela Arcuri che rischia la caduta e per Suor Cristina. La religiosa, assente per il Sabato di Pasqua, ha registrato l’esibizione una settimana fa, ma Ivan Zazzaroni ha innescato la polemica: “Per me è non classificata”. Grandi emozioni per la performance di una grintosa Simona Ventura “tornata a casa” e per la libellula Carolyn Smith.

Milly Carlucci apre il dancing show con la sfida eliminatoria tra la coppia formata da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina e quella dei giovanissimi Marco Leonardi e Mia Gabusi. Il pubblico tramite il televoto mantiene in gara con il 69% delle preferenze Angelo e la dolce Anastasia.

Ballando con le Stelle: Marzia Roncacci e Samuel Peron

Marzia e Samuel si esibiscono in un paso doble e la giornalista viene pizzicata a contare i passi, ma se la cava seppur in maniera legnosa. Come hanno detto Zazzaroni e Carolyn Smith è stata: “Accettabile”. Più cattiva Selvaggia Lucarelli che le taglia le gambe con un 2: “La presa è stata una ciofeca. Io direi inaccettabile, ma hai tirato fuori il carattere”, mentre Guillermo Mariotto ghigna e usa il fioretto: “La pettinatura è tua? Sì? Allora è vero quello che si diceva nei corridoi ‘ognuno si uccide con le proprie mani’”. Il mezzobusto rintuzza le osservazioni con un elegante sorriso.

Ballando con le Stelle: Samantha Togni e Enrico Lo Verso

Il valzer di Samantha Togni e Enrico Lo Verso è piaciuto al pubblico, meno alla giuria. La Togni affossa il suo ballerino nel tentativo di difenderlo: “Era fermo da 50 anni e lo sto riabilitando, lo sto mettendo in moto”. I giudizi sono severi e la Lucarelli: “Mi tocca fare il lavoro sporco, ci stiamo girando intorno: non emozioni, educato e carino, ma non passa la personalità”. Ma non c’è verso di prendere male Lo Verso che risponde con garbo: “Io non riuscirò mai ad arrabbiarmi con te, ti guarderò sempre come tu guardi Osvaldo. Fate il processo alle aspettative, ma io non sono da tribuna o da show televisivo. Mi sto impegnando al massimo per rispettare il ballo. Questo non è Ballando, ma Anger Games senza spargimento di sangue”. Enrico Lo Verso ha un “quid” che lo rende diverso dagli altri e solo Guillermo Mariotto l’ha individuato: “In un modo o nell’altro tu mi emozioni”.

Ballando con le Stelle: Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

La bachata della coppia De Girolamo e Todaro (infortunato) è passabile anche se troppo lenta. Fabio Canino è sferzante: “Oggi ha fatto sembrare che tu ballassi cara Nunzia. Ha fatto un miracolo. Un miracolo”, mentre Carolyn Smith ha apprezzato la sensualità dell’ex parlamentare. Mariotto è a dir poco perfido: “I tuoi movimenti sono pesantini e volgarotti dalla vita in giù, sforzati di diventare una farfalla” e la De Girolamo passa all’incasso zitta e muta. Ma visto che ogni ballo è una storia, Nunzia svela: “Qui per la prima volta sto facendo una cosa che mi piace. Nella vita ho fatto tutto quello che voleva mio padre. Si aspettava un maschietto ed è nata una femminuccia. Sono Lady Oscar”.

Ballando con le Stelle: Ornella Boccafoschi e Antonio Razzi

Tutto da ridere il paso doble di Ornella Boccafoschi e Antonio Razzi nei panni di Zorro tanto che Ivan Zazzaroni lo blasta: “Ha inventato il passo vendemmia. Pensavo che non potesse peggiorare rispetto alla volta precedente e invece mi sbagliavo”. Per Fabio Canino: “Meraviglioso nel suo orrore”, ma il più caustico è Guillermo Mariotto: “Sei un caso di demenza senile avanzata o di grande paraculaggine” e dà di nuovo zero. Totalizza 10 punti e scivola sull’italiano: “Magari PRENDEREI sempre 10”.

Ballando con le Stelle: Anastasia Kuzmina e Angelo Russo

Scatenato e allegro il charleston di Angelo e Anastasia. Carolyn Smith lo nota: “Bene, ma ti vorrei vedere in un ballo più serio per capire chi sei”. Al resto della giuria piace il suo senso della musica e prende bei voti.

Ballando con le Stelle: Manuela Arcuri e Luca Favilla

Manuela Arcuri ha deciso di cimentarsi in un jive per soddisfare le aspettative (alte) della giuria e della famiglia, ma è un piccolo atto di presunzione e incappa in un flop. L’attrice sbaglia la capriola all’indietro e per un soffio si salva da una clamorosa caduta. Il risultato è deludente, colpa anche dell’altezza della Arcuri inadatta al jive. “Ci ho ripensato: reciti meglio di come balli” è il commento di Selvaggia Lucarelli. La giuria assegna appena 18 punti.

Ballando con le Stelle: Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

La coppia rivelazione della 14esima edizione di “Ballando con le Stelle” si cimenta in un charleston aggraziato e ironico nei panni di Braccio di Ferro e Olivia perfetto per le corde della Vukotic, ma Carolyn Smith: “La prossima volta porta qualcosa di più profondo, un tango o una samba. Devi crescere”. L’attrice ha uno sguardo ascetico quando Mariotto la incorona rivale di Suor Cristina: “Lei è la ballerina laica, voglio vedere se vince contro la ballerina cristiana. Io sono innamorato di loro”. Ficcanti e originali i commenti del giudice per una notte Francesco Giorgino (una vera e propria rivelazione): “Nell’immaginario collettivo sei Pina, la moglie di Fantozzi, una perdente sullo schermo. E invece nella vita sei una vincente”.

Ballando con le Stelle: Alessandra Tripoli e Ettore Bassi

Un quick step sontuoso e magnetico per l’attore e la maestra Alessandra Tripoli. Guillermo Mariotto occhi pungenti e aria sardonica: “E’ l’angelo che, se Dio vuole, batterà quel diavolo di Osvaldo. Sei un uomo di grande personalità”, Carolyn Smith: “Ti devi dare ai musical. Sei il miglior ballerino non professionista che abbiamo avuto in assoluto, meglio anche di Kaspar Capparoni”. Gli elogi sono unanimi come i voti e arriva il primo en plein di quest’edizione: 50 punti.

Ballando con le Stelle: il tesoretto di Simona Ventura

Simona Ventura è ballerina per una notte ed è una scossa di adrenalina con accenno di polemica: “Sono tornata in casa Rai dopo 8 anni. Ho portato in Italia X Factor e ora voglio portare la musica a battere su Rai2 con The Voice”. Dopo una performance tutta muscoli e energia, Fabio Canino scherza: “Hai fatto una bellissima Isola…” e la Ventura: “Una volta…” riprendendo la stoccata data ad Alessia Marcuzzi qualche giorno fa (“Presentare l’Isola non è solo salutare e leggere il gobbo. Ha trasformato l’Isola nel Grande Fratello sulle stuoie”). Tutti 10 meritati e la Carlucci: “Martedì parti con il tuo programma su Rai2, in bocca al lupo” e Super Simo Spacca (cit. Carolyn): “Ringrazio le amiche e la Rai che mi ha aperto le porte dei suoi programmi. In questo senso ringrazio proprio la Rai”. Un riferimento velato alle guerre tra primedonne a Mediaset.

Ballando con le Stelle: Sara di Vaira e Lasse Matberg

Sara e Lasse si cimentano in una salsa in total look arancione e fanno capitolare la giuria. Una salsa spiritosa e very cool che scioglie i fianchi del vichingo Lasse. E Milly Carlucci lo elogia: “E’ un militare in servizio effettivo, arriva il mercoledì e si allena solo 3 giorni. E grazie a lui siamo su tutta la stampa norvegese”.

Ballando con le Stelle: Veera Kinnunen e Dani Osvaldo

Vedi Osvaldo e pensi: che boogie! Il pubblico li saluta con una standing ovation e pure Milly Carlucci è entusiasta. Ritmo, attitudine, sensualità. Selvaggia Lucarelli commenta: “Avete provato a imbruttirlo, ma non ci siete riusciti. Osvaldo temi Ettore Bassi?”, “No siamo amici, io do il massimo, poi deciderà il pubblico” risponde ecumenico Osvaldo, ma la Lucarelli non si fa fregare: “Non fare il calciatore da conferenza stampa”, “Sono un angelo pure io, non solo Ettore” e Mariotto punge: “Sì come Lucifero! Anche lui era un angelo”.

Ballando con le Stelle: Suor Cristina e il team di Stefano Orodei

L’esibizione di Suor Cristina è registrata, ma Ivan Zazzaroni continua a opporsi alla presenza della religiosa e si rifiuta di votare: “Non è Ballando con le Stelle. Non voto una cosa registrata. Non è rispettoso verso gli altri concorrenti che ballano davanti a 4 milioni di telespettatori, sudano, si impegnano e rischiano di sbagliare” e la Carlucci: “Come non voti? E’ un caso straordinario, non era mai successo a Ballando con le Stelle. Il motivo della sua assenza è religioso, è una ragione superiore. Non se ne deve fare una questione di metodo”. Stessa osservazione di Carolyn Smith, mentre Fabio Canino la pensa come Zazzaroni. La Lucarelli: “Esistono stop fisici e spirituali. Mi sembra un capriccio” e Zazzaroni: “Capriccio non te lo permetto”. In clima pasquale Guillermo Mariotto che invita il pubblico a pregare perché ormai è Pasqua. Alla fine della polemica, Ivan dà zero, gli altri se ne lavano le mani con un 6 politico e Mariotto dà un 10. Zazzaroni: “Non capisco il 10” e per tutta risposta Guillermo gli fa una pernacchia.

Ballando con le Stelle: Carolyn Smith e il regalo di Pasqua

Milly Carlucci ha voluto fortemente l’esibizione di Carolyn Smith sebbene le lunghe chemioterapie le abbiano distrutto i muscoli. Ma la ballerina è simbolo di forza e resilienza, è l’incarnazione del “Non mollare mai”. La Carlucci però la presenta e si commuove. Occhi lucidi e voce tremolante afferma: “E’ una sorella e forse non siamo mai riusciti a dirle veramente fino in fondo quanto le vogliamo bene”. Carolyn balla leggiadra come una libellula. Ed è standing ovation.

Ballando con le Stelle: alla prossima puntata

Il tesoretto social va a Ettore Bassi, quello del giudice Francesco Giorgino viene assegnato per metà a Manuela Arcuri e per metà a Antonio Razzi al quale però i punti in più non bastano perché si ritrova allo spareggio con Marzia Roncacci. L’avventura dell’ex parlamentare finisce qui: fuori con appena il 21% delle preferenze.