Addio al re delle notti romane, è morto Massimo Marino

Massimo Marino, re delle notti romane (e del trash) e protagonista della tv, è morto nella Capitale a 59 anni. L'annuncio è stato dato dalla compagna sul profilo Facebook dell'attore. Marino aveva recitato anche con Carlo Verdone ed era un personaggio cult a Roma.

Nato a Roma l’8 febbraio 1960, era cresciuto nel quartiere Tufello. Nel 1989 aveva fondato la rivista ViviRoma Magazine e nel 1995 era arrivato l’esordio in tv con il programma ViviRoma Television. Da allora le tre dita alzate e la frase “Bella fratè, a frappè” erano diventate il suo marchio di fabbrica. Al cinema aveva fatto il suo ingresso nel 2008, quando aveva recitato nel film di Carlo Verdone “Grande, grosso e… Verdone”, a cui erano seguite altre interpretazioni in commedie come “Un’estate al mare”, “A Natale mi sposo” e “Matrimonio a Parigi”. L'attore si impegnò anche in politica: si candidò com Marrazzo e poi Bonino (alla Regione), con Rutelli al Comune.