Kikò Nalli sbrocca. Lite furiosa al GF con l'ex di Morgan

Kikò Nalli è sicuramente uno dei più attivi nella Casa del Grande Fratello, ma la voglia di porsi come “padre di famiglia” lo ha portato a uno scontro violento con Jessica Mazzoli. Ieri ha suggerito alla cantante di andare in bagno a pulire il caso lasciato dopo la tintura per capelli, la giovane sarda ha ringraziato ed è andata a mettere ordine, ma quando è tornata gli ha chiesto perché le avesse dato quel suggerimento sospettando che volesse mettersi in mostra davanti alle telecamere ed è partita una lite violenta. “Il mio era un consiglio sincero, non lo faccio per le telecamere” e l’ex di Morgan: “Calmati, ca**o sei? Fai i teatrini, lo sapevo che qualcosa non andava, che non era sincero. Ca**o vuole, se voleva darmi un consiglio lo faceva nel modo giusto non così”. Erica le ha dato ragione provando però a spiegarle che Kikò era nervoso perché aveva risposto male anche a lei, ma Jessica ha replicato: “Non mi importa se il suo carattere è questo, con me non lo fa”. Intanto in giardino Nalli si sfogava con altri coinquilini: “Mi ha accusato di farlo apposta, ma non è vero, l’ho presa in disparte e gliel’ho detto nell’orecchio. Io non ho bisogno di venire al GF a fare queste scene. A me dispiace perché le voglio bene”. Poco dopo però i due hanno chiarito e si sono abbracciati.