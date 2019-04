Celentano jr, la fede e la malattia: mi ha guarito Dio

"Si è creata un’incomprensione, per quello che ti ho detto che son rimasto solo, ma questo era lo scopo di Dio”: senza segreti, Giacomo Celentano si racconta in tv aprendo per la prima volta le porte della sua casa ad Eleonora Daniele su Rai1. Celentano jr ammette di essere tornato in buoni rapporti con mamma e papà raccontando: “Quando sono guarito ci siamo capiti e i rapporti sono tornati al vecchio amore famigliare”, ha svelato in collegamento con sua moglie Katia.

“Siamo sposati da 17 anni, dopo 5 di fidanzamento. Ed in questo quinquennio abbiamo praticato la castità. Siamo molto felici”. Parola di Celentano jr. che rivela di essere molto credente. Un episodio, precisamente un’insufficienza respiratoria, gli cambia la vita. “Il Signore venne in mio aiuto, ma lo fece creando terra bruciata attorno a me. Era questo il solo modo che avrei potuto capire. Dovevo comprendere questo, che avrei dovuto rivolgermi a Lui, e così ho fatto - racconta il figlio del Molleggiato - È stata una sua grazia a guarirmi, la mia fede in Dio è diventata ancora più forte”, continua. “I medici dicevano che non avevo niente, ma io mi sentivo male dentro e solo la fede avrebbe potuto guarirmi”.