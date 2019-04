Alberico Lemme è stato richiamato ufficialmente dal Grande Fratello per la frase choc sui suoi figli: "Se morissero non mi importerebbe" e ha chiesto scusa ai coinquilini. Il farmacista non è un concorrente del GF16 (gli altri gieffini lo hanno capito nonostante l’ufficializzazione della d'Urso), ma sta facendo discutere per le sue teorie. Le affermazioni sui figli hanno fatto piangere Valentina Vignali e indispettito Francesca De André. Per solidarietà il resto del gruppo ha inscenato un breve sciopero del silenzio. Lemme però in Confessionale ha spiegato che non intendeva dire di essere un padre anaffettivo, ma di aver trovato un modo per rendere i figli liberi: “Li amo e proprio per questo li ho educati in questo modo. Non voglio che soffrano quando morirò”.

Tuttavia Barbara d’Urso e il Grande Fratello non hanno apprezzato le “parole troppo forti” e gli hanno comunicato una reprimenda ufficiale pretendendo le scuse al resto dei concorrenti. A cena, Lemme ha detto: “Approfitto che stiamo mangiando per chiedere scusa a tutti, ma non era rivolto a qualcuno di voi e non era una provocazione. Non intendevo offendere nessuno”.