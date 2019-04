Wanda Nara querela Ivana Icardi. Diffide e tabù al Grande Fratello

Il Grande Fratello o la Grande Diffida? Dopo la diffida legale di Cristiano De André alle figlie, arriva la rivelazione di Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi ha postato su Instagram un messaggio in cui rivela di aver querelato Ivana Icardi per le dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi in diversi programmi televisivi sui rapporti complicati con il fratello Mauro.

La furia di Wanda si abbatte sulla 23enne argentina diffidata dal parlare all'interno della Casa di Cinecittà del fratello e della sua famiglia per ottenere "notorietà e visibilità". Uanda ha posto l'aut aut a Ivana e di conseguenza a Barbara d'Urso che dopo la vibrante saga De André, perde anche la faida Icardi. E il Grande Fratello diventò un Segreto dimezzato.