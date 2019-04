Grande Fratello, eliminata Audrey. E i social azzannano la d'Urso: cosa hai fatto...

Ambra Lombardo, Serena Rutelli, Enrico Cantarin e Gianmarco Onestini sono i quattro concorrenti al televoto della seconda puntata del Grande Fratello 16. Fuori Audrey Chabloz e dentro Francesca De André (la sorella Fabrizia rinuncia all’ultimo momento) e Alberico Lemme che al momento però non è un concorrente ufficiale. Critiche dei social a Barbara d’Urso che ha ricordato il dramma della cattedrale di Notre-Dame de Paris, ma è andata avanti con lo show chiudendo all’1.28, un orario disumano.

Barbara d’Urso emerge dalla penombra dello studio di Cinecittà con un vestito nero lungo dallo scollo profondo e dalle maniche arricchite con piume di struzzo color canarino. Fa tanto Arcangelo Gabriele, ma Cristiano Malgioglio in gonna verde lunga e giacca gialla serve la prima battuta: “Hai rubato le penne ai miei uccelli”, mentre Iva Zanicchi è caduta facendosi male a un piede un attimo prima della diretta e trascorrerà la serata con una scarpa sì e una no.

Volano stracci tra Mila Suarez e Delia Duran

Il GF è un’estensione dei programmi dursiani: ore e ore di storie ascoltate centinaia di volte e di teatrini urlanti. Mila Suarez ha raccontato nei dettagli le corna dell’ex fidanzato Alex Belli, noto più per il ruolo in cui interpreta la sua contorta vita amorosa a “Domenica live” che per quello di “Centovetrine”. Barbara d’Urso ha apparecchiato il confronto tra Mila e Delia, due faccini naturali come quello di Patty Pravo. Delia, la donna con cui Belli ha tradito Mila, parte con: “Dici bugie. Ci sono delle prove in cui io ho portato a casa altre donne per escop***lo? Sei musulmana e mostri le tette. Senza Alex Belli non saresti qui. Vuoi che dica a tutti chi è veramente la “signora” Suarez?! Ti sei rifatta tette e naso”, Mila replica: “Ma tu chi sei? Una donna sposata che si infila nel letto di un altro uomo. Tante persone mi dicono che gli porti donne per il suo divertimento”. Meravigliosa l’umiltà con cui Delia Duran ruota su sé stessa e dice: “Ma mi hai visto? Ho tutto, sono corteggiatissima”. Non c’è Rocky Balboa ad afferrare una delle due gallinelle, ma c’è Iva Zanicchi: “Mi viene da cantare due civette sul comò”. Ended.

La telenovela della Pampa con Ivana Icardi

Wanda Nara temeva che l’ingresso di Ivana nella Casa del GF16 si trasformasse in uno sputtanamento senza limiti di Mauro Icardi, marito e attaccante dell’Inter. Così è. Barbara d’Urso mostra il post (poi rimosso) in cui Wanda ribadisce che Ivana è interessata ai milioncini nerazzurri, ma la ragazza replica: “Io non voglio i suoi soldi. Certo io voglio che mia madre smetta di lavorare in una lavanderia, ma voglio farlo io” e poi il colpo di grazia a Wanda: “Io non mi sono messa con un ragazzo più piccolo di 7 anni per potergli far fare quello che voglio. Non voglio un euro da mio fratello”. Cristiano Malgioglio è critico: “Un ragazzo arcimiliardario che non aiuta la madre costretta a lavorare in lavanderia non è bello”, la d’Urso domanda: “Sei sicura?” e Ivana: “No, non l’aiuta”. Malgioglio perde la testa: “Non mi piace questa Gosa, i genitori vanno aiuDati, è orribile e imperdonabile, mi incacchio per queste Gose. Io ho sempre aiutato i miei, ho messo i baTanti e chi se ne imporDa”, ma Ivana precisa: “Non è tanto per i soldi, ma perché non fa una telefonata, non si fa mai sentire, è un dolore molto grande”. Iva Zanicchi suggerisce di lasciarlo in pace anche se sibillina aggiunge: “Come è possibile che una donna possa plagiare così un uomo, allora è un cretino”. Infatti: Mauro Icardi esce da questa faida come un pupazzetto senza spina dorsale.

L’eterosessualità di Michael Terlizzi

Cristian Imparato è passato da “Io canto” a “Io sono Freud” per scoprire se Michael Terlizzi è gay o no. In realtà sono ben altri i problemi dell’ansioso 32enne. La d’Urso precisa: “Mi è dispiaciuto vederti terrorizzato dal giudizio di tua sorella o tuo padre. A me se sei etero o omosessuale non cambia niente. Abbiamo acclarato che sei etero e buon per te, ma non mi è piaciuto quello che hai detto, non deve passare il messaggio che una famiglia possa piangere se scopre che un figlio è omosessuale”. Poi gli mostra le parole del padre Franco: “Se fosse gay non sarebbe un problema” e Michael scoppia a piangere: “Io non lo sono e il problema non sussiste. Piango perché mi manca”. Dopo una settimana. Michael vorrebbe iniziare a spiegarsi partendo dalle guerre puniche, ma la d’Urso è vox Twitter: “Non essere paranoico e innamorati di chi vuoi tu anche di un lavandino”. Pure lei non ne può più dei suoi contorsionismi linguistici e lo liquida. Malgioglio insiste: “Il mio occhio è potente, sarebbe bello che chi è in Casa facesse outing”. Il famigerato GF terapeutico.

Il graditissimo ingresso di Alberico Lemme

Il farmacista Lemme entra nel B&B e si fermerà a lungo, quanto tempo e in che ruolo si vedrà nella prossime settimane. La d’Urso lo proclama concorrente ufficiale, ma non è vero. I salamelecchi tra Malgioglio e Lemme, la cui eleganza e simpatia fanno invidia ad Anna Wintour di Vogue, sono interessanti quanto sapere che si è portato 13 paia di mutande.

Eliminata Audrey Chabloz

Audrey Chabloz ha goduto di una gloria assai effimera all’interno della Casa. Esce con il 59% dei voti contro il 41% di Erica, ragazza fiorentina dal trash promettente. Audrey entrerà in studio all’1.23 e sarà liquidata da Barbarella con: “Ciao, vai al tuo posto. Ci vedremo a Pomeriggio Cinque”.

Il giallo delle sorelle Francesca e Fabrizia De André

Barbara d’Urso affronta il delicato ingresso di Francesca e Fabrizia De Andrè, figlie di Cristiano e nipotine di Fabrizio De Andrè. La conduttrice spiega: “Questo ingresso è un po’ complicato. E’ successo che vostro padre Cristiano De Andrè ha mandato a voi due e a tutti noi di Mediaset una diffida dal parlare del vostro rapporto burrascoso”. Fabrizia rinuncia: “In questi giorni di isolamento mi sono preoccupata, non per mio padre, che si commenta da solo, ma per mio figlio. Ho realizzato che non riesco a star lontano da lui”. La d’Urso azzarda un poco credibile: “Vi abbiamo fatto un provino come a tutti e vi abbiamo preso non perché fate la guerra a vostro padre, anzi vostro padre la fa a voi, ma per la vostra personalità”. Francesca entra in gioco: “Non mi spaventa per niente questa diffida, mi chiedo come mai l’abbia fatta, forse c’è un po’ di coda di paglia... ”. Barbara d’Urso mostra i denti a Cristiano De Andrè: “Accettiamo la diffida e staremo attenti, ma tu Francesca devi esserlo per prima e non parlare di lui”. I coinquilini non sono entusiasti dell’arrivo di Francesca: “Sono venuta a scombussolare gli equilibri della prima settimana” e Barbara: “Eh sì, sei nota per avere un carattere mansueto”. Intanto qualcuno si sta rivoltando nella tomba.

GF: Valentina Vignali e i post su Instgaram

La d’Urso stuzzica Valentina Vignali con il post di risposta dell’ex fidanzato Stefano Laudoni e della fidanzata alle sue parole e la cestista: “Poi hanno rimosso il post? Se fai una cosa poi non la cancelli, ma ti prendi le conseguenze. Senza palle.com, giusto per ottenere qualche articoletto”. Iva Zanicchi sbotta: “Io con queste corna non ci capisco più niente, cervi a primavera” e la d’Urso cita Fabrizio Corona: “Siamo tutti un po’ cornuti”. La cosa veramente divertente (o sconcertante) è scoprire che gli inquilini della Casa hanno letto a vicenda i post dei loro compagni d’avventura.

Il faccia a faccia tra Cristian e Karina Cascella

Non ne sentivamo la necessità, ma poiché “l’hanno ripreso tutti i siti e i giornali più importanti” come dice Madame d’Urso, ci tocca il confronto tra Cristian e Karina perché lui le ha dato della “cornut**za napoletana”. La d’Urso chiama più volte Karina Cascella che non sente e Malgioglio: “Meno male che non parla”. Cristian Imparato, che si è truccato con la terra rossa del Roland Garros, si ribella a Barbara: “Basta, mi rode il se**re, stavo scherzando, sono cotto, io voglio portare emozioni, sentimenti, non queste cose. E poi la Tavassi, ma chi è? Come si chiama Guenda? Che c’entra il suo parrucchiere? Avrei voluto vedere mia madre, non Karina Cascella”. La Cascella non riesce a graffiare, Cristian la rimbalza come una palla su un muro e chiosa: “Più sei buono con le persone e più lo prendi di dietro, ok pubblicità a Karina fatta, e ora?”. La d’Urso chiede delucidazioni sul flirt con il parrucchiere della Tavassi e il ragazzo: “Ma chi è? Ma che ne so! Mi sono rotto le pa**e”.

Alberico Lemme chi?

Dopo un battibecco tra Malgioglio e la d’Urso (“se devo fare interventi veloci allora prenditi una mummia e io me ne vado in Egitto”), a 00.15 scatta l’ora degli uccelli. “Prima amavo il merlo” dice Zia Malgy e Iva: “Adesso l’uccello padulo che tende a volare un po’ basso”. Nel frattempo Lemme entra in Casa e si definisce “Un genio”, ma Cristian: “Genio di cosa?” e Ambra: “Ma chi è?”.

Kikò Nalli e la nuova vita

Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, è tra i personaggi più positivi di quest’edizione. Si commuove nel vedere i figli e gli manda un messaggio: “Ci sarò sempre per loro, adesso ho bisogno di vivere una vita più reale, non solo casa e lavoro. Ora ho bisogno di stare anche un pochino da solo. Cercate di capirmi”. In breve: ho voglia di copulare.

Mila Suarez e Gennaro

Mila Suarez era pronta a strappare le extension di Delia, ma non ha disdegnato le avances di Gennaro, la d’Urso gioca a fare il pettegolezzo tra sole donne in Confessionale, ma in realtà è impreparata. Mila e Gennarino sono già andati oltre sotto il piumone: “Qui si è visto ben altro che un abbraccio” dice la Vignali, ma Barbara non coglie. Ringalluzzita Mila dirà pure: “Sono felicissima che qualcuno ha pagato il mio seno nuovo, ma non l’ha toccato. Alex l’ha pagato solo al 30%, il resto con gli sponsor”, “Allora mi rifaccio tutto anch’io” dice Malgioglio.

Le nomination

Daniele, Erica, Lemme e Francesca sono immuni, gli uomini si nominano tra di loro e le donne altrettanto. In nomination ci finiscono Ambra Lombardo, Serena Rutelli (troppo educata per piacere), Enrico Cantarin che ci rimane malissimo e Gianmarco Onestini. Ma è Michael a regalare una scena da neurodeliri: va nel pallone, la fronte si imperla di sudore, le mani tremano, gira le carte impacciato. Poi si rivolge a Gennaro: “Scegli tu una a caso” e i compagni: “Decidi! E’ un gioco!”. Un uomo distrutto. Barbara d’Urso chiude la seconda puntata all’1.26 di notte, ma se potesse andrebbe avanti fino a Pomeriggio Cinque. Come un Intercity notte.