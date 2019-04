Schiaffo al padre, Francesca De André al Gf16. Ed è subito gelo

Colpo di scena al Grande Fratello: le sorelle De André si separano. Dopo la diffida del padre Cristiano De André, figlio del mitico Faber, Fabrizia decide di rinunciare al reality show, mentre Francesca diventa una nuova concorrente del GF.

Barbara d’Urso introduce le due sorelle mostrando la clip in cui le sorelle fanno cenno alle diatribe familiari e si definiscono “cazzute”. Barbara d’Urso spiega: “Questo ingresso è un po’ complicato. È successo che vostro padre Cristiano De Andrè ha mandato a voi due e a tutti noi di Mediaset una diffida dal parlare del vostro rapporto burrascoso”. Francesca è subito polemica: “Chissà come mai”. Fabrizia cede: “In questi giorni di isolamento mi sono preoccupata, ma non per mio padre che si commenta da solo, quanto per mio figlio. Non sento di stare lontana dal mio bambino. In questi giorni di isolamento ho realizzato che non riesco a star lontano da lui. Mi dispiace perché sarebbe stata una bella esperienza e una sfida interessante, ma spero che tu Barbara in quanto madre possa capirmi”.

Francesca De André entra nella Casa di #GF16!o pic.twitter.com/gwz5V2GsbE — Grande Fratello (@GrandeFratello) 15 aprile 2019

La d’Urso ci tiene a sottolinare: “Vi abbiamo fatto un provino come a tutti e vi abbiamo preso non perché fate la guerra a vostro padre, anzi vostro padre la fa a voi, ma per la vostra personalità. Fabrizia comprendo la tua decisione, ma sappi che il Grande Fratello è lungo e che la porta rossa per te sarà sempre aperta. E tu Francesca? Se decidi di entrare devi promettere che non parlerai di tuo padre” e la 29enne tutto pepe: “Non mi spaventa per niente questa diffida, come non mi hanno spaventato quelle già fatte, mi chiedo come mai l’abbia fatta, forse c’è un po’ di coda di paglia... Sono qui per quello che sono. E comunque con una diffida è lui che continua una diatriba di cattivo gusto. Io ho sempre e solo risposto. Se entro al GF? Ma secondo te posso dire di no?!”. Barbara d’Urso è nera e digrigna i denti: “Accettiamo la diffida e staremo attenti, ma tu devi esserlo per prima”. La De André entra in Casa e si presenta ai coinquilini poco entusiasti di vederla: “Sono venuta a scombussolare gli equilibri della prima settimana” e Barbara: “Eh sì sei nota per avere un carattere mansueto”. durerà una settimana come all'Isola dei Famosi?