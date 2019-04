Briatore con tre parole distrugge la Ferragni. E il web esplode

La frase sa tanto di sgambetto. Forse di spallata. Flavio Briatore, imprenditore di professione, prende di mira Chiara Ferragni (imprenditrice e moglie del cantante Fedez) in studio durante l’intervista di Massimo Giletti.

“Chi dà 650 euro a 'sti deficienti per le foto?": una frase shock che Briatore non riesce a trattenere puntando il dito contro il corso di make up inventato dalla moglie di Fedez. Poi rincara la dose contro chi vuole diventare milionario senza lavorare. “Trenta anni fa vendevano l'aria di Alassio e c'era chi la comprava”, racconta Briatore. “Io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa. Queste cose succedono a una persona, non puoi pensare che succeda anche a te. Diventa un modello di niente. Tutti questi social media ti disolgono dal lavoro vero. Di sicuro non darei a mio figlio 600 euro per farsi fotografare con qualcuno", conclude Briatore.