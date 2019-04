Ivana Icardi a gamba testa: cosa fa Wanda a mio fratello Mauro

Ivana Icardi è una delle inquiline del Grande Fratello 16 e come temeva Wanda Nara è uno sputtanamento senza limiti di Mauro Icardi, attaccante dell’Inter: “Mauro non aiuta nostra madre che lavora ancora in una lavanderia”.

Barbara d’Urso domanda a Ivana se è certa che Wanda Nara sia la causa dell’allontanamento del fratello Mauro Icardi dalla famiglia originaria e Ivana: “Sì c’è lei dietro perché dopo che ho partecipato al GF argentino c’è stato un cambiamento molto grande in Mauro”. Così la d’Urso le mostra il post (poi rimosso) in cui Wanda esprime ancora il suo pensiero sulla sorella di Mauro: “La vita ti dimostra sempre chi ti utilizza per interesse e chi è lontano da te cerca benefici economici sulla tua persona”. In pratica ribadisce che è interessata ai milioncini nerazzurri, ma Ivana replica: “Io non voglio i suoi soldi. Voglio che mia madre smetta di lavorare in una lavanderia, voglio aiutare la mia famiglia, certo” e poi l’affondo a Wanda: “Io non mi sono messa con un ragazzo più piccolo di 7 anni con il quale puoi fare quello che vuoi. Se fosse stato un macellaio non l’avrebbe guardato. Io non voglio un euro da mio fratello”.

Cristiano Malgioglio interviene a gamba tesa: “Un ragazzo arcimiliardario che non aiuta la madre costretta a lavorare in lavanderia non è bello”, la d’Urso domanda: “Sei sicura?” e Ivana: “No, non l’aiuta”. E Malgioglio parte in quarta: “Non mi piace perché i genitori vanno aiutati, è orribile e imperdonabile, mi incacchio per queste cose”, ma Ivana precisa: “Non è tanto per i soldi, ma perché non fa una chiamata, è un dolore molto grande”. Iva Zanicchi suggerisce di lasciarlo in pace, ma sibillina aggiunge: “Come è possibile che una donna possa plagiarlo così, allora è un cretino”.