Follie al Gf. Cristian scoppia a piangere e Michael insulta tutti

Cristian Imparato piange e Michael Terlizzi insulta il Grande Fratello. E’ stata una domenica sera movimenta all’interno della Casa di Cinecittà. La produzione ha chiuso tutti i concorrenti in camera da letto per diverse ore. L’aria viziata e lo spazio ristretto hanno fatto saltare i nervi a Cristian che aveva chiesto invano di poter andare in bagno. Il ragazzo si è messo a piangere e successivamente è stato chiamato in Confessionale.

Ma il peggio doveva ancora venire perché Michael, uno dei concorrenti più discussi di quest’edizione, ha cominciato a inveire contro la produzione del GF a suon di parolacce: “Ma hai capito che l’hanno fatto piangere? Vaf***lo, ca**o. E questo per far entrare due figuranti di me**a domani in puntata. Nemmeno le lacrime ci lasciano ‘ste me**e”. Terlizzi è tra i più insofferenti della Casa ed è a rischio nomination visto che “sequestra” i compagni d’avventura per ore e ore di elucubrazioni. Michael ha trascorso la prima settimana tra la paranoia di essere considerato omosessuale (il padre Franco a “Pomeriggio Cinque” ha dichiarato: "non lo è, ma se lo fosse non sarebbe un problema", nda) e quella di non sentirsi amato dai coinquilini tanto da aver ipotizzato il ritiro per “disagio”.