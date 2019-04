Ciclone Venier. Pazzesca in pista ma il vestito è pericolosissimo

Mara Venier, ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle”, conquista giuria e social. La conduttrice di “Domenica In” si è presentata così: “Mi vedrete in una delle mie follie”. E in effetti, durante la danza bollywoodiana ha inciampato sullo strascico rischiando di cadere per terra e ha sbagliato i tempi costringendo i ballerini a sballottarla da una parte all’altra pur di continuare la coreografia. E poi l’incandescente finale: si è alzata la gonna e si è visto tutto il body. Ma la simpatia della Venier è così travolgente che gli errori sono passati in secondo piano lasciando il piacevole ricordo di un piccolo show nello show. Ormai Mara è un marchio di fabbrica. Lo hanno notato anche i giudici che hanno commentato divertiti. Per Fabio Canino: “Hai questa capacità di trasmettere il tuo divertimento. Si vedeva che ti eri alzata alle cinque”, per Carolyn Smith: “Bella, gnocca, sexy e sciolta nei movimenti”. Promossa a pieni voti.

La danza Bollywoodiana di Mara Venier

(da #Ballandoconlestelle del 13 aprile 2019)



Pillola #VeryNormalTRASH pic.twitter.com/6JyS9Y3Cls — lallero (@SeeLallero) 13 aprile 2019