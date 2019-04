Bertè, guerra a Jefeo. Il giudice colpisce ancora

"Amici" sì, ma costa una fatica… Maria De Filippi per recuperare terreno negli ascolti apre la terza puntata del talent show a tutta polemica. Si comincia con l’aut aut del giudice unico Loredana Bertè ai professori colpevoli, a suo dire, di aver salvato Jefeo al posto della più talentuosa Ludovica per assecondare i gusti del pubblico. La cantante ha così preteso che i cantanti preparassero una prova proibitiva e la De Filippi ha fatto esibire Jefeo in “Sei bellissima”.

Il cantante ha precisato: “Lo faccio, ma è una cosa lontanissima dal mio genere, io faccio la trap, questo non c’entra niente con me” e la Bertè: “Ma che significa? La trap non è cantare? Un artista deve saper fare tutto”. Jefeo se l’è cavata appena e Loredana Bertè è stata spietata: “Hai cantato svogliato, come sei tu. E adesso ho capito perché usi l’autotune, sei stonato. Non ci siamo, hai cantato senza voglia. Sembrava una presa in giro”.

Subito dopo volano stracci e reciproche accuse di scarso talento tra Valentina e Umberto, tra Giordana e Tish (le cui ruggini risalgono ai provini) e tra Rafael e Vincenzo. E di nuovo la Bertè contro Mameli: "Hai trasformato un brano geniale come "Pietre" in una litania senza colore. Hai una voce quasi mono nota, su internet ne trovi mille di persone che fanno mashup" e il ragazzo replica stizzito: "Sta dicendo che l'Inno di Mameli è uguale a Soldi o ad altri brani che ho fatto?!" e la Bertè: "No, che tu sei sempre uguale".

Insomma, "Amici" ha deciso di tornare al passato: giovani che si credono De Andrè, polemiche e battibecchi propedeutici per lo spettacolo. Ma i social non apprezzano: "Anche basta con tutto questo veleno prima delle esibizioni".