Bonolis domina. "Ciao Darwin" insuperabile

I due "tenori" Carlo Conti e Paolo Bonolis infiammano il venerdì sera. La “Corrida” aumenta telespettatori e share rispetto a una settimana fa anche se non riesce a intaccare l’inossidabile “Ciao Darwin 8”. I “belli e brutti” del varietà di Canale 5 hanno conquistato 4.624.000 telespettatori pari al 24% di share con picchi del 41,75% nella fascia tra i 15-34 anni, ma fanno un balzo in avanti anche i dilettanti allo sbaraglio di Conti che hanno portato su Ra1 4.058.000 telespettatori e il 19% di share toccando il 27,54% nel pubblico over 50 .