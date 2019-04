Adrian? Una fregatura. Il "papà" di Striscia La Notizia senza pietà

Antonio Ricci, il padre di “Striscia la Notizia”, fa a fettine “Adrian” e il ricorso eccessivo di Mediaset ai reality show. In occasione del turnover dei conduttori del tg satirico (Scotti e Hunziker prendono il posto di Ficarra e Picone) ha lasciato il segno su alcuni temi caldi di questa stagione televisiva: “Adrian? Siete voi che non l’avete capito, è stato un evento, come fotografare un buco nero. Quella è una cosa che non si può definire, una specie di truffa degli anziani e agli anziani, Adrian è stato un buco nero che tutto risucchia. Se poi metti insieme L’isola e Adrian vengono fuori due buchi neri. Posso dire con cinismo che se il caso Fogli avesse portato ascolti almeno ci sarebbe stata una giustificazione a mettere in piedi una cosa così spietatamente delinquenziale, invece non ci sono stati nemmeno quelli. L’Isola è una trasmissione ormai usurata, lo si capiva dall’anno scorso”.

Ferale anche sui tanti reality di Mediaset: “Ci sono tanti modi di fare tv ma spesso si sceglie di dare un gusto unico, puntare solo sui reality è una scorciatoia: genera personaggi e ospiti che occupano le trasmissioni del mattino e del pomeriggio, entri in una fanga da cui è difficile uscire. Ma evidentemente piace così. Una volta mi corrucciavo, ma ora ho capito che certe scelte anche quando sembrano illogiche in realtà hanno una logica”.