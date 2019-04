"Era fatta, poi ha dovuto rinunciare". Chi ha dato forfait al Grande Fratello

Lunedì 8 aprile alle 21.40 su Canale 5 si riaccendono le luci sul Grande Fratello 16 e la conduttrice Barbara d’Urso ha rivelato a “Domenica Live” il nome di un concorrente mancato. Si tratta di Nunzia Maradona. La moglie di Diego Armando jr. doveva entrare nella casa di Cinecittà, ma ha dovuto rinunciare perché ha scoperto di essere incinta del secondo figlio.

“Mi aveva detto che le avrebbe fatto piacere fare quest’esperienza e anch’io sarei stata molto contenta di averla come mia concorrente, era fatta quando mi ha chiamato e mi ha detto ‘non posso, sono incinta’. Giusto così. Deve godersi la sua famiglia. Magari sarà per l’anno prossimo” ha detto la d’Urso a “Domenica Live”.

Al momento i concorrenti sicuri di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello sono Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e dell’ex sindaco di Roma, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, Ivana Icardi, sorella di Mauro attaccante dell’Inter, le sorelle Fabrizia e Francesca De André, Cristian Imparato che da piccolo ha vinto il talent “Io canto”, Mila Suarez ex fidanzata dell’attore di soap opera Alex Belli e il farmacista Alberico Lemme il cui ruolo però non è chiaro. E poi ci sono tre nomi bomba: Valentina Vignali come ha anticipato “Trash Italiano” e come da anteprima del sito “Bitchyf” Gianmarco Onestini (il fratello dell’ex tronista Luca) e Michael Terlizzi, figlio del personal trainer dei vip che ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Nel grande ranch invece ci sono Ambra Lombardo, Daniele Del Moro, Audrey Chabloz e Erica Piamonte, ma solo uno di loro entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Tutti da scoprire i nomi dei veri sconosciuti. Tra le novità di quest’anno: il camping Carmelita che sostituisce il Lido Carmelita e il Bed&Breakfast per gli ospiti vip. Barbara d’Urso sarà affiancata da due opinionisti: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.