Marina fa saltare la reunion dell'Isola, giallo a Verissimo

Scontro all’arma bianca a “Verissimo” tra Silvia Toffanin e Marina La Rosa, vincitrice morale dell’Isola dei Famosi. La conduttrice sottolinea che la siciliana ha detto no alla reunion dei naufraghi: “Sei invidiosa di Soleil perché è bella e forte?”, ma la messinese l’asfalta ripetutamente: “Non mi aspettavo una frase del genere da te, potresti volare più alto”.

Silvia Toffanin introduce Marina La Rosa definendola la vincitrice morale dell’Isola dei Famosi e quella: “Sì lo penso anch’io! Scherzo, non sono sicura di me stessa, è una corazza e gioco dicendo che sono una figa pazzesca”. La Toffanin attacca subito: “Devi essere sincera, dovevamo fare la reunion dei naufraghi come ogni anno, ma grazie a te, non si fa” e Marina La Rosa rispedisce al mittente la freccia avvelenata: “No, grazie a te. Io ho solo espresso un desiderio e tu hai detto sì. Quindi ti ringrazio”. La conduttrice rimane spiazzata: “Hai ribaltato la frittata, ma perché non vuoi incontrare i naufraghi?”, “No, non tutti. Ci sono persone che non ho piacere di incontrare, ho visto anche il vincitore ufficiale e sono stata felice di salutarlo. Farti i nomi di chi non voglio vedere è banale, lo sappiamo, non voglio incontrare le persone che erano energie negative, sarà brutto, ma dico la verità, la mia verità. Non ho niente da dire a questa gente. Non ci sono cose nascoste, ci sono le cose che avete visto e il pubblico, che non è stupido, si è fatto un’opinione. Visto che non c’è empatia, simpatia e sintonia perché devo continuare a vederli?”, la Toffanin incalza: “Ma perché provi questo sentimento quasi di odio? Una volta finito il gioco è finito tutto. Lo sai che ti stanno ascoltando?” e la messinese: “Ma quale odio. Ho un sentimento quasi di indifferenza, se Soleil e Jeremias ascoltano non mi interessa. Io ho fatto la richiesta di non incontrarli e tu l’hai accolta, quindi grazie”. Poi le regala una conchiglia presa in Honduras e la Toffanin fa una gaffe: “Serve per diventare una iena?”, ma Marina non raccoglie: “E’ un ringraziamento, mi hanno chiamato pochi giorni dopo che da te ho detto che volevo fare l’Isola. La conchiglia non serve pere diventare una iena, ma il cinismo ogni tanto fa bene”. Silvia Toffanin ha in mente solo i prediletti Jeremias e Soleil: “Ma perché non dici vogliamoci bene?”, Marina è inamovibile: “Vogliamoci bene lo dico ad altre persone, purtroppo con questa ragazza non c’è niente di personale, semplicemente non mi piace come persona”.

E qui lo scontro si fa serrato con la Toffanin che provoca ripetutamente: “Non vuoi vederla perché è giovane e bella?”, “Noo, l’ho sempre detto che è forte e bella, come lo sono le ventenni. Io sono una donna matura”, “Te che sei così intelligente perché non voli un po’ più alto? Sicura che non sia invidia? Sai… conosco le donne, a volte c’è invidia” e Marina la zittisce: “Stai andando fuori strada e mi dispiace che tu dica una cosa simile. Anche tu sei una persona intelligente e dovresti volere un po’ più in alto. Io ho 50 anni, sono una donna adulta, non posso essere invidiosa di una ventenne. Forse posso essere invidiosa di te che sembri mia nipote pur essendo coetanee. Sembri molto più giovane di me”. Ma la Toffanin non si accontenta: “Da qui a non voler vedere determinate persone. Perché hai esteso la cosa anche a Riccardo Fogli?” e Marina la botola di nuovo con eleganza: “Beh dopo il programma posso decidere chi frequentare e chi no. Riccardo non mi piace, è una persona rispettabilissima, con me si è comportato in un modo che non mi è piaciuto. A 71 anni devi essere più maturo, spero di non diventare come lui. Io ho pochissimi amici, per il resto sto a casa mia” e la conduttrice punzecchia di nuovo: “E allora che ci sei andata a fare all’Isola?”, “Ripeto per fare un’esperienza in una fase matura della mia vita. L’ho fatto con grande piacere, ma finito il reality’ciao ragazzi’. Ho piacere a stare con i miei amici che sono pochissimi e a casa. Mi piace stare con chi mi piace” e ancora una volta la Toffanin se ne esce con una battuta infelice: “Sei un animale asociale. Riccardo non è qui perché non è stato bene.. e non sorridere…”, “No, mi dispiace davvero, d’altra parte è un’esperienza dura, non ci passano cibo di nascosto, io ho un problema al sistema linfatico. Ci sono delle conseguenze”.

A questo punto Marina esplicita cosa le ha dato fastidio: “C’era una grande aggressività verbale da parte di Riccardo e Soleil, ho trovato che usassero parole sgradevoli. Io auguro alla gente di esser felice perché così non viene a rompere le pa**e a me”. Parole diverse per Luca Vismara: “Il nostro sarcasmo è una corazza, mi ha fatto sentire meno sola. Non siamo persone cattive e cerchiamo sempre la verità. Di notte vagavamo e ci ritrovavamo davanti al fuoco e oggi è ancora così, fino alle 3 ci mandiamo i messaggi. Siamo molto in sintonia, c’è una grande differenza di età, ma è solo anagrafica”. Silvia Toffanin prova a cambiare argomento, ma il rapporto di fiducia con l’intervistata si è incrinato: “Hai perso tuo padre a 24 anni, subito dopo il Grande Fratello. Ti va di raccontarcelo?” e Marina la gela con il sorriso: “No”. Poi ammette le incomprensioni con il padre e rimpiange di essere stata orgogliosa: “Abbiamo perso tempo, l’amore si deve palesare subito. Non è detto che ci siano altre occasioni”.

La padrona di casa le chiede dei progetti futuri: “Adesso cosa fai, sparisci?” e Marina: “Sì sparisco. Voglio stare con i miei maschi. Potrei sparire e lasciare la tv come venti anni fa dopo il Grande Fratello”. Ma c’è un ultimo battibecco: “Tuo marito ti ha dato della strega in finale” dice la Toffanin e Marina: “No, non ha detto questo, non sei stata precisa, ha detto ‘mia moglie è una strega’ come nel film di Pozzetto, ma non tutti hanno colto l’ironia” e la Toffanin: “Non siamo così sciocchi, l’abbiamo capito”. Subito dopo la registrazione avvenuta giovedì scorso, Marina La Rosa ha scritto un post (poi rimosso) su Instagram in cui si augurava di non subire tagli. Il popolo social ascolta e si schiera con Marina.