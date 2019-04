Bonolis fa il botto. "Ciao Darwin" da record

Non conosce crisi “Ciao Darwin”, il varietà di Paolo Bonolis su Canale 5. La quarta puntata, vinta dalle “Giuliette” contro le “Messaline”, fa il botto e conquista (dalle 21.38 alle 00.49) 4.705.000 spettatori pari al 24.9% di share. Un record, soprattutto nel target giovanile (15-34 anni) dove tocca il 41% di share e in seconda serata dove arriva al 35% di share. Carlo Conti invece ha dimostrato di aver fidelizzato il pubblico di Rai1: la terza puntata de “La Corrida” (dalle 21.31 alle 00.03) ha interessato 3.981.000 spettatori con lo share al 18.4%. Numeri positivi per lo speciale “L’Aquila, 03:32 – La generazione dimenticata” su Rai2 seguito da 1.056.000 spettatori per il 4.2% di share.