Gregoraci aggredita dal cabarettista dietro le quinte

Risata amara per Elisabetta Gregoraci. La presentatrice calabrese sarebbe stata aggredita nel backstage dello show di Rai2 “Made in Sud”. Secondo il sito "Fanpage", nel corso della puntata di lunedì 1 aprile, Gino Fastidio, uno dei comici di "Made in Sud", ha iniziato a litigare con l’ex moglie di Flavio Briatore arrivando addirittura alla rissa. La co-conduttrice è stata aggredita, dietro le quinte, dal cabarettista furioso perché l’intervento della Gregoraci è stato così lungo da far saltare il suo sketch regolarmente previsto in scaletta. La produzione avrebbe allontanato subito e in maniera definitiva Gino Fastidio dal programma non solo per questo episodio, ma anche perché già in passato aveva inveito contro la showgirl e il gruppo di lavoro.