Morgan, tutta la verità sull'ex Jessica Mazzoli. E su Asia...

Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, ha accettato l’invito di Barbara d’Urso a “Live-Non è la d’Urso” per difendersi dalle accuse dell’ex moglie Asia Argento e dell’ex compagna Jessica Mazzoli di essere un cattivo padre: “E’ solo una questione di soldi. Le lacrime di Asia? Io non sono bravo a recitare. Jessica? Mi ha incastrato”.

L’istrionico Morgan è lucidissimo: “Mi dispiace non vedere le mie figlie, ma spesso le madri non pensano di essere concilianti, non privilegiano lo stato di salute mentale ed emotivo di un bambino. Fanno la guerra al papà e lo tengono lontano. Se non mi pagano, come faccio a dare i soldi a loro? Tu Barbara mi paghi stasera? Sì? Allora glieli giro subito. Il problema sono i soldi, i casini arrivano sempre quando non ci sono i soldi”. La d’Urso manda in onda una clip in cui Asia Argento afferma di non sapere della casa pignorata a Morgan per gli alimenti arretrati, ma il cantante la smentisce: “Questa è una scorrettezza, non è possibile che il pignoramento sia partito in automatico, ci voleva la sua firma. Io non ho mai detto che non volevo pagare, è sacrosanto che un padre mantenga i figli, ma quando i soldi non ci sono da dove li tiro fuori?! Non voglio creare un’immagine sbagliata delle madri così come loro non dovrebbero fare con me. Sono venuto qui perché tra qualche anno mia figlia Lara potrà vedere chi è davvero suo padre. Sono una persona diversa da quella che viene descritta. Io non vedo l’ora di stare con le mie due figlie. Le madri sono arrabbiate solo quando non arrivano i soldi però la coperta è corta”.

Morgan prosegue con fermezza: “Asia e Jessica sono due situazioni diverse. Posso dire una cosa anche se brutta? Jessica mi ha incastrato. Io le ho detto teniamo la bimba, è santa per me. Le ho detto state in casa con me, ma Jessica ha deciso di andarsene e prendere solo soldi, questo non è incastrare? Te lo giuro. E’ stata qualche mese e poi se l’è data a gambe. Non c’è stato più un minimo di considerazione umana. Ciò nonostante penso che sia ancora tutto recuperabile”. Poi Morgan ammette: “Asia è stata un grande amore, quando ho detto ‘per sempre’ lo pensavo davvero. Per me pensare di fare la guerra a una persona alla quale ho detto ‘ti amo’ è tremendo, è come fare la guerra a me stesso. Io ho preso atto di donne che mi hanno abbandonato, Asia mi ha abbandonato. E anche pesantemente. Quando l’infatuazione finisce, due persone mature che hanno un figlio non potrebbero pensare di stare insieme ugualmente? E invece siamo di fronte a: mi piaci, sto con te, non mi piaci, sto con un altro. Sono atteggiamenti primitivi”.

Barbara d’Urso ricorda al cantante che una settimana fa, Asia, ospite a “Live”, ha pianto e Morgan tira una scudisciata: “Ti dico subito che io non sono un bravo attore così. Non sto dicendo che lei ha recitato, ma che io non sarò in grado (ride, nda)”. La d’Urso parla anche delle rivelazioni di Vittorio Sgarbi su Harvey Weinstein: “Morgan mi ha detto che non respingeva quel maiale, Asia era soddisfatta della prestazione e i rapporti erano consenzienti”. Morgan scivola: “Stupro o non stupro, il confine è sottile (poi chiederà scusa per questa sciocchezza, nda). Dentro di sé lo percepiva come una violenza, ma fuori si comportava come non lo fosse. E allora come ci relazioniamo? Se uno viene a letto con te e lo fa cento volte, poi dice che è stupro? Sì, è legittimo che lo abbia vissuto in quel modo però poteva anche dirlo. Io c’ero tutti i giorni quando lei frequentava Harvey Weinstein. Era proprio il periodo in cui vivevamo a Los Angeles, ma non voglio raccontare queste cose, sono private e delicate e fanno soffrire le persone. E io non faccio carne da macello di una cosa del genere. Asia soffriva, ma non lo dava a vedere. Io non la chiudevo in casa, la lasciavo andare da Harvey, sapevo quando tornava da lui, era un problema per tutti, per me e per lei. Weinstein non era uno stinco di santo però lei non tornava con i lividi. A un certo punto della sua vita ha aperto il vaso di Pandora, il male che rimane dentro marcisce e Asia non ha saputo gestire la sofferenza interiore”. Morgan è molto più duro con l’ex compagna Jessica: “Non è vero che ho vista mia figlia Lara due volte in sei anni. Le ho cantato le ninne nanne per 4 mesi, poi la mamma ha deciso di portarla via. Con i soldi ero un buon padre, senza ero un padre degenere”. Ma quando Jessica in un videomessaggio chiede: “Sai qual è il colore degli occhi di Lara?”, Morgan tace a lungo imbarazzato e tira a indovinare: “Marroni… non so nemmeno come sono i miei… uhmmm quelli della bimba sono chiari, marrone chiaro? Questa è una cosa grave, non sono stato attento. Per sei anni ho avuto la foto di Lara sul cellulare, ma non riuscirete a convincerla che non le voglio bene”. Sipario.