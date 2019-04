Grande Fratello, conto alla rovescia: i quattro aspiranti fiondati nel ranch

È iniziato il conto alla rovescia per il Grande Fratello 16 condotto da Barbara d’Urso e quattro sconosciuti si stanno già contendendo un posto da concorrente ufficiale nel "Grande Ranch". La casa di Cinecittà riapre la porta rossa lunedì 8 aprile alle 21.20 su Canale 5 e la d’Urso ha anticipato che gli opinionisti sono Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi e che ci sarà il “Bed&Breakfast”, una camera dove soggiorneranno di volta in volta gli ospiti vip. Come un anno fa, il cast è misto: volti noti per le partecipazioni televisive come Ivana Icardi, Kikò Nalli, Mila Suarez e Cristian Imparato e persone sconosciute. Al momento nel " Grande Ranch" ci sono la valdostana Audrey che dice di sé: “Sono molto corteggiata”, Daniele, imprenditore 29enne di Verona, Angela di Bari, speaker radiofonica, ed Erica, 30 enne commessa di Firenze. Solo due di loro parteciperanno al reality. Mediaset Extra trasmetterà quasi tutta la giornata ma non è ancora stato svelato se, a differenza della scorsa edizione, ci sarà o no la diretta 24h come nel GFVip.