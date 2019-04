Se Belen e Cecilia Rodriguez scaricano Soleil

La finale dell’Isola dei Famosi si accende con lo scontro tra l’ape regina Marina La Rosa e l’amazzone Soleil Anastasia Sorgè. Alessia Marcuzzi accoglie Soleil come fosse una diva e lei entra con una falcata alla Belen. Ignora la mamma in lacrime e si avvinghia a Jeremias limonandolo a centro studio: la discrezione è il loro punto di forza. La Marcuzzi è fissata con i geni di Soleil: “Eri fortissima, hai vinto tutte le prove, di cosa sei fatta?!”. La giovane ride compiaciuta e ricambia i complimenti ingaggiando una sfida a tutta coscia: apre il vestito per mostrare che le sue gambe sono più belle di quelle di Alessiona. Quando la Marcuzzi le mostra il clima di festa seguito alla sua eliminazione (nell’unica prova di cultura per mano di Marina), l’ex corteggiatrice sentenzia: “Non sono io quella volgare sull’Isola”, dal pubblico in studio si leva un beffardo “noooooo”.

Luca percula le espressioni inglesi di Soleil e l’ex corteggiatrice: “Ecco, Luca e Marina hanno sparlato di tutti mentre io ho affrontato l’Isola con i fatti. Non c’è bisogno di parlare con queste persone”, lo studio fischia e Marina La Rosa la banna definitivamente: “Allora non parlare e non levare tempo ai finalisti”. Il pubblico applaude fragorosamente. Soleil Anastasia si va a sedere vicino a Jeremias, non gli lascia la mano per tutte e tre le ore e si bacia a favore di telecamera già immaginandosi nei selfie su Instagram e sulle copertine. Non sa che le sorelle del suo gaucho, Belen e Cecilia, non la vedono di buon occhio. Cechu ha già dichiarato: “Fidanzati? Beh andiamoci piano” e Belen: “Se a lui piace, a me va bene. Il problema è che a lui poi non vanno mai bene. E’ piccola, imparerà a dire le cose nella maniera giusta. E’ piccola”. Difficilmente entrerà nell'ambitissimo clan Rodriguez.