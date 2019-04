Marchesa d'Aragona "esiliata", ecco chi ha fatto infuriare

La Marchesa Daniela d’Aragona rimane a secco di tv? A quanto pare, sarebbe stata silurata dal super salotto di Barbara d’Urso e cosi ha traslocato a Mattino5. A Mediaset, nel quartiere generale di Cologno Monzese, non si parla di altro perché sembra che alla base di tutto ci sia la brutta litigata in diretta tra la presunta Marchesa e Maria Monsè. Pare che quella puntata ad alta tensione di Pomeriggio Cinque- quando la Del Secco con atteggiamento poco reale ha strappato lo specchio di mano alla Monsè con toni accesi - possa aver fatto storcere il naso a tutti. Autori compresi.

Come avrà reagito la regina di Cologno? Sembra che abbia deciso di non invitarla più nei suoi salottini tv. La presunta Marchesa d’Aragona - nella bufera per i suoi show televisivi con i quali ha tentato di difendere la sua presunta nobiltà facendo inaspettatamente il pieno di popolarità - è arrivata nei salottini della d’Urso dopo la sua partecipazione al Gf vip. La Del Secco D’Aragona sembra che abbia conosciuto la d’Urso grazie al direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti, che gliela avrebbe presentata a cena. Dopo la scenata della Del Secco contro la Monsé che figura avrà fatto Signoretti con la regina di Cologno? L’indiscrezione che corre nei corridoi di Mediaset in queste ore è legata soprattutto al trasloco della presunta Marchesa a Mattino5: programma meno forte rispetto al gioiellino tv della d’Urso, dati di ascolto alla mano. Tra l’altro, Mattino5 è diretto concorrente di Storie italiane, in onda su Rai1 nel daytime, che viaggia tra il 18 e il 20 per cento di share ogni giorno, lasciando quindi solo le briciole ai competitors.