Il dramma di Eleonora Daniele: perché scoppia in lacrime a Domenica In

A cuore aperto il racconto lascia i telespettatori senza fiato. Eleonora Daniele parla del dramma che l’ha colpita con la morte di suo fratello Luigi. La conduttrice del mattino di Rai1, campionessa di share tra inchieste e approfondimenti, così commossa non l’avevamo mai vista. “Luigi è morto all’improvviso, soffriva di una grave forma di autismo, ma quella mattina quando ho ricevuto la telefonata sono morta anche io”, svela in lacrime a Domenica in. “Andavo spesso nell’istituto in cui era ricoverato. Mi seguiva in tv - così mi raccontavano - e quando arrivavo da lui poggiava il suo mento sulla mia testa. Era lui che proteggeva me. Luigi non è andato via. Non andrà mai via dalla mia vita”, conclude la Daniele che non riesce a trattenere l’emozione quando legge in diretta una lettera scritta per suo fratello. Insieme alle sue sorelle ha fondato un’associazione per aiutare le famiglie con parenti affetti da autismo. L’intervista prosegue con le foto che riassumono alcuni dei momenti più importanti nella vita di Eleonora, segnata da grandi successi televisivi. Dalla laurea conseguita col massimo dei voti alle nonne che ha amato profondamente. “Erano due: Carlotta ed Elena. Se avessi una figlia la chiamerei Carlotta”, confida la conduttrice. Che invita la Venier a giocare a Paddle (una disciplina sportiva simile al tennis). “Non so giocare”, confessa la Venier.