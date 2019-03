Nella prima puntata del “Maurizio Costanzo Show” spunta Riccardo Fogli. Non era mai successo che Maurizio Costanzo si collegasse con l’Honduras durante la registrazione del MCS e parlasse con un concorrente dell’Isola dei Famosi. Il trattamento “speciale” è durato un paio di minuti ed è stato il modo di Costanzo di testimoniare la sua solidarietà a Fogli dopo il brutto videomessaggio di Fabrizio Corona: “Saluto con grande affetto Riccardo Fogli” ha esordito il padrone di casa. Il cantante è apparso frastornato, poi l’invito: “Torni in Italia tra qualche giorno vero? Vieni a trovarmi”, “Sarà un grande piacere. Posso lasciare la barba?” dice di rimando l’ex Pooh e il giornalista: “Sì vieni con la barba”, ma il pubblico urla no e Costanzo: “No, dicono che la devi togliere. Sono convenzionati con un barbiere, qua! Ti aspetto volentieri, ti voglio abbracciare qui”.

Il naufrago spiega: “Volevo dire che la barba è la testimonianza di 61 giorni a dormire sulla sabbia, 30 grammi di riso e senza uno specchio”. Maurizio Costanzo però replica senza fronzoli: “Certo, d’altra parte Riccardo, io vorrei chiedere a tutti ‘ma chi ve l’ha fatto fare?!” e il pubblico approva. Fogli farnetica di “un’esperienza bellissima che mi mancava, ho fatto di tutto”, “E uno deve andare in Honduras? A non mangiare e a farsi mangiare dai mosquitos? Quelli che si sono mangiati Paolo Brosio. Saluta i tuoi compagni d’avventura e domanda anche a loro ma chi gliel’ha fatto fare. Ti aspetto” conclude Costanzo e Fogli: “Con grande piacere”.