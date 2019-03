Justin Bieber si ritira: "Adesso dico basta alla musica"

Justin Bieber, il noto cantante e musicista, ha postato su Instagram una sua breve "confessione" in cui annuncia ai numerosi fan, l’addio momentaneo dalle scene per dedicarsi maggiormente alle sua vita privata. Anche se promette che tornerà, presto, con un pezzo che «sarà una bomba». La popstar ha annunciato un stop temporaneo. «La musica è molto importante per me - scrive - ma niente viene prima della famiglia e della mia salute». «Ho letto molti messaggi che mi chiedevano di un nuovo album...ho passato tutta la mia adolescenza in tour, così come nei primi miei vent’anni e ho capito, come probabilmente voi ragazzi avevate già intravisto, che ero infelice all’ultimo tour: non me lo merito e non ve lo meritate nemmeno voi». «Pagate per venire a vedere un concerto di musica e luci pieno di vita e di gioia e non sono in grado di darvelo».