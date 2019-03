Il problemino Riccardo Fogli, richiesta imbarazzante sull'Isola

Riccardo Fogli, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha un chiodo fisso: il sesso. Ne ha parlato in continuazione in Honduras stando ai racconti di Ariadna Romero e Marina La Rosa, rimaste stupite da cotanta vivacità. E a Cayo Paloma avrebbe avuto una scorta di viagra. A che scopo non essendoci la moglie non è chiaro. Il settimanale “Oggi” ha aggiunto un particolare incredibile sulle abitudini personali del cantante: "All'Isola Riccardo Fogli avrebbe chiesto alla produzione del reality show una confezione delle cosiddette pilloline blu oltre alla scorta di preservativi standard avuti in dotazione per la trasferta. Sarà vero o si tratta solo dell'ennesimo pettegolezzo? Ah, saperlo..." scrive sulla rivista Alberto Dandolo.