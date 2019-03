Soleil è uscita dal gioco. E Marina festeggia in topless

L'Isola dei Famosi finisce come era iniziata: a seno nudo. Gli ultimi giorni a Cayo Paloma stanno trascorrendo in un clima di assoluta serenità e liberazione da Soleil. Marco Maddaloni ha sottolineato: "Oh, Marina ha puntato e ha fatto fuori Riccardo e Soleil. È stata terribile". Marina La Rosa ha sorriso e si è detta soddisfatta di esser riuscita a eliminare il pomo della discordia: "Ho smontato il suo angolo anche per non ricordarci di questa presenza così negativa". Sarah Altobello, a sua volta, ha ribadito di aver sofferto molto per lo sprezzante voltafaccia di Soleil: "Ora mi sento libera, questa è la mia isola e quasi mi dispiace andarmene". Nostalgico anche Luca Vismara. E così al tramonto bagno in mare per i cinque finalisti con Marina La Rosa che si è tolta il pezzo superiore del bikini. Lunedì 1 aprile la finale dell'Isola dei Famosi su Canale 5.