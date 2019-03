Al Gf 16 sbarca la sorella di Mauro Icardi. Malgioglio e la Zanicchi opinionisti

Mancano pochi giorni al via del Grande Fratello di Barbara d’Urso e il cast è quasi al completo, ma è massimo riserbo sui nomi. Come l’anno scorso, gli inquilini della casa di Cinecittà saranno in parte sconosciuti e in parte volti visti nei salotti tv. Il settimanale “Oggi” ha confermato che Ivana Icardi, la sorella del calciatore dell’Inter in guerra con Wanda Nara, parteciperà alla 16esima edizione del reality show di Canale 5. Con lei dovrebbe esserci anche una o due figlie di Cristiano De Andrè e Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe entrare nella casa dalla porta rossa anche Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi e del compianto Beppe. Questa sera, durante “Live non è la d’Urso”, Barbara d’Urso ufficializzerà i due opinionisti: Crisitiano Malgioglio e Iva Zanicchi.