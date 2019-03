Maiali "maltrattati", gli animalisti denunciano Paolo Bonolis

Non c’è Ciao Darwin senza polemica per i presunti maltrattamenti sugli animali. L’associazione Centopercentoanimalisti ha denunciato Paolo Bonolis e gli organizzatori del programma per le violenze commesse sui maiali durante la prova di coraggio.

Sul sito dell’associazione che difende gli animali si legge: “Ancora una volta siamo costretti a denunciare abusi nel programma “Ciao Darwin” condotto da Paolo Bonolis. Nella scorsa puntata del 22 marzo, dei poveri Maiali sono stati messi alla gogna, spaventati, terrorizzati tra le luci dei riflettori e le urla isteriche dei concorrenti, Animali fatti passare dal conduttore come Maiali “selvatici” (Piero Angela avrà rotto il televisore), quindi potenzialmente pericolosi”. L’associazione parla di “ignoranza galoppante” e segnala “un maialino impaurito con la museruola”. Poi l'accorata difesa: “I poveri Maiali sono già condannati a vivere in prigionia dalla loro nascita, destinati ad essere squartati, momentaneamente vengono allontanati dal lager e gettati tra luci e rumori stressanti in situazioni allucinanti, come quella che abbiamo purtroppo assistito”.

Centopercentoanimalisti ha presentato due esposti contro Bonolis in passato, ma ha ammesso che "sono finiti nella spazzatura, nonostante gli evidenti e gravi reati commessi nei confronti degli Animali, del resto si sa, in Italia chi maltratta gli Animali la passa sempre liscia, se dopo il suo nome è blasonato, non solo la fa franca, ma continua a sfruttare e spaventare gli Animali”.

Ma l’associazione non ha gettato la spugna e ieri ha denunciato Bonolis: “Denunceremo per l’ennesima volta questo soggetto, noto nel nostro ambiente per amare il circo, delfinari e zoo, tanto per confermare la sua insensibilità nei confronti degli Animali". Infine Centopercentoanimaalisti pone alcune domande: “Chiediamo due semplici cose agli organizzatori del programma spazzatura per eccellenza: sono state rispettate le norme per il trasporto e sanitario? Ovvero, il modello 4, l’attestazione sanitaria del morbo di Aujesky e l’attestazione sanitaria sulla malattia vescicolare. Ne dubitiamo! Il programma “Ciao Darwin” è basato sulla banalità, in cui sfilano seni e fondoschiena, uomini e donne seminudi e di questo ce ne potremmo anche fregare, ma vedere Animali terrorizzati e umiliati per giochi assurdi non lo possiamo più accettare!”.