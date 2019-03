Giletti vuol tornare da mamma Rai

Il primo amore non si scorda mai. E lo sa bene Massimo Giletti, che giovedì incontrerà segretamente la Rai: suo primo (forse unico) amore. Che non ha mai tradito. Un’indiscrezione che siamo in grado di anticiparvi. Giletti, quasi sicuramente, incontrerà la dirigenza in un posto blindato per seminare fotografi e curiosi al seguito, evitando spifferate varie e fughe di notizie sui giornali. Si tratta della prima prova di riavvicinamento dopo due anni. La chiacchierata sarà incentrata sul suo possibile ritorno in Rai. Se ne parla da mesi, ma adesso potrebbe concretizzarsi per davvero. Giovedì sul piatto della bilancia Giletti dovrebbe trovare una proposta inaspettata, ma concreta: la conduzione de La vita in diretta (il programma quotidiano di Rai1 che adesso è affidato a Tiberio Timperi e Francesca Fialdini). Appunto, un programma in coppia.

Chi affiancherà Giletti? Una voce corre tra i corridoi di viale Mazzini: Paola Ferrari sarebbe in pole position per affiancarlo.La signora del calcio, reduce da un favoloso successo con la Champions League, non ha mai nascosto di voler lavorare con Giletti. Adesso potrebbe concretizzarsi la grande occasione. Tra l’altro qualche anno fa girava voce di un programma calcistico, intitolato “L’Arena del gol”, con entrambi al timone (tra l’altro Giletti è un esperto di calcio e super tifoso della Juve). Cosa accadrà giovedì? La trattativa entra nel vivo e Giletti, come fa solitamente, è abituato a portarla avanti senza intermediari. Nessun agente di mezzo. Proprio come è accaduto due anni fa circa quando ha lasciato la Rete ammiraglia non appena “L’Arena” (in onda ogni domenica all’ora di pranzo) venne cancellato dai palinsesti. Giletti, in quell’occasione, decise di intraprendere un’altra strada strizzando l’occhio ad Urbano Cairo, dopo una lunga trattativa estiva che si è svolta a Milano. Il suo arrivo a La7 ha portato anche una bella iniezione di ascolti: domenica scorsa Giletti ha con il suo programma ha registrato picchi portato dell’11% di share con Fabrizio Corona in collegamento. Un risultato altissimo, vista la fascia oraria intorno alla mezzanotte. Domenica, subito dopo, Giletti ha dato la linea a Mentana, per la sua maratona sulle elezioni in Basilicata. Il direttore del tgLa7, eccezionalmente alla conduzione di domenica, si era collegato con Giletti intorno alle 20.30 per le anticipazioni sulla puntata di “Non è l’arena” che sarebbe andata in onda a stretto giro di posta. In quell’occasione aveva giocato un po’ sulle voci che circolano da giorni su un presunto attrito con Massimo. È andato in scena uno scambio di battute che ha gelato il pubblico. “Andiamo a salutare Giletti”, ha detto Mentana in apertura di collegamento. “Caro, Mentana”, la risposta secca di Giletti. E subito dopo la stoccata del direttore del Tg La7: “Ho letto che abbiamo litigato, ma ti sei dimenticato di dirmelo...". La risposta di Giletti? Un vero dribbling: “Non sento bene. Bei tempi quando lanciavamo Non è l’arena dallo studio”. Tutto ha avuto il sapore del battibecco. Che ha infiammato la favola del gossip.