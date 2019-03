Milly Carlucci perde il controllo e sbotta su Frizzi

Milly Carlucci, la donna dalla frangia impeccabile, ha presentato a “Domenica In” la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” al via sabato 30 marzo. La conduttrice ricorda gli esordi e l’importanza di Renzo Arbore nella sua carriera: “E’ stato un maestro, mi ha insegnato l’ABC della televisione” e segue la Venier nel siparietto improvvisato del caffè: “Ad Anna hai offerto il caffè e a me no?! Sono la figlia di nessuno? Lo vorrei anch’io”.

Ma Milly Carlucci perde il noto aplomb al ricordo di Fabrizio Frizzi. Mara Venier, che sarà ballerina per una sera, ha detto: “Tra due giorni è l’anniversario della scomparsa del nostro adorato Fabrizio. Ci sembra ancora impossibile”. Milly ammette: “E’ stato un colpo allo stomaco. Quando ho sentito Carlotta per la messa, abbiamo detto che sembra impossibile che sia passato un anno da quando non c’è più. La sua forza vitale è sempre stata così grande che se anche non lo vedi pensi che ci sia e che stia facendo cose. Per me questo è un modo di svoltare la difficoltà delle grandi assenze: penso che siano da qualche parte a lavorare e in questo momento non ci possiamo sentire”.

Milly è scossa, la ferita è aperta e gli occhi si velano di lacrime: “Avevamo un rapporto intenso, eravamo molto legati, eravamo un team. Ci siamo sostenuti a vicenda. Abbiamo superato insieme le difficoltà e questo ha creato legami. Avevamo tante cose in comune, i valori personali non tanto le cose dello spettacolo, i momenti condivisi stanno lì e nessuno te li porta via. E’ una grande assenza (lunga pausa, nda), cambiamo argomento?” e la Venier: “Sì lo sto facendo”, “Scusa, soffro veramente e questa è una cosa che non riesco a fare. Posso avere un fazzoletto? Tra poco comincia a gocciolare il naso e non è una bella scena per il pubblico a casa” chiosa Milly Carlucci. Il pubblico si alza in piedi e omaggia Frizzi con un lungo applauso.