Il Grande Fratello 16 si fa. E nel cast spunta la nipote di De Andrè

Il Grande Fratello 16 torna su Canale 5 dall’8 aprile, subito dopo la finale dell’Isola dei Famosi. Barbara d’Urso è salda al timone e chissà che non accetti la conduzione anche del Grande Fratello Vip 4 dopo che Ilary Blasi ha detto no alla prossima edizione prevista per gennaio 2020.

IN ESCLUSIVA IL NUOVO PROMO DEL GF 16!

Intanto però la casa dalla porta rossa e dal confessionale incorporato aprirà i battenti per la versione originale. Il cast sarà misto: veri sconosciuti e parenti di veri vip o opinionisti dei salotti Mediaset. Secondo il settimanale "Chi", Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre cantautore Fabrizio, ha sostenuto il provino, ma non vi è alcuna certezza intorno alla sua partecipazione. Gli opinionisti dovrebbero essere due: Cristiano Malgioglio, praticamente certo, e forse Vladimir Luxuria, già testata all’Isola dei Famosi.