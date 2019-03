Povia contro Luxuria, botte da orbi sull'utero in affitto

Scontro totale a "Ciao Darwin" tra il cantautore Giuseppe Povia, "capitano" della squadra del Famili Day, e Vladimir Luxuriaalla guida del Gay Pride. Questa la contrapposizione su cui si basava la puntata del varietà di Paolo Bonolis e dopo frizzi, lazzi e "comizi" il dibattito si è scaldato sul tema dell'utero in affitto. Al centro ovviamente anche il Congresso Mondiale sulla Famiglia che si svolgerà a Verona la prossima settimana.

"Sono contro quella vergognosa pratica dell'utero in affitto che succede anche tra persone famosissime come Elton John e Ricky Martin - attacca il cantante de I bambini fanno oh - con questa pratica si sfruttano due donne, una bella e sana per inseminarla a cui viene poi tolto l'ovocita per darlo ad una disgraziata del Terzo Mondo che partorisce e vende il bambino. È mercimonio, è compravendita. I bambini non si toccano!". La reazione di Luxuria non tarda ad arrivare: Davanti alle menzogne non ci sto! Io sono contraria all'utero in affitto che praticano coppie etero. Qui sfruttano le donne che vivono in povere condizioni. Io sono a favore di quelle donne che lo fanno come atto d'amore". "Non esistono donne che fanno questo di loro spontanea volontà", replica Povia.