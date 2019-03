"Sopravvissuta a due aneurismi". Cos'è successo alla star del Trono di Spade

C’è il massimo riserbo sull’ottava e ultima stagione della serie cult "Game of Thrones" il cui inizio è previsto per il 15 aprile, ma l’attrice Emilia Clarke ha rotto il silenzio con una rivelazione inimmaginabile. La Clarke, nota per il ruolo di Daenerys, è stata colpita da due aneurismi al cervello e ha confessato il suo segreto in un’intervista al “New Yorker”: "Non ho mai raccontato questa storia pubblicamente. Proprio quando tutti i miei sogni di infanzia sembravano diventare realtà ho quasi perso la ragione e poi la mia vita”.

Il primo episodio risale al 2011 quando aveva solo 24 anni e aveva terminato di girare la prima stagione di “Game of Thrones”: "Avevo paura dell'attenzione, di un lavoro che non riuscivo quasi a capire, di provare a non deludere la fiducia che i creatori della serie avevano riposto in me. Mi sentivo, in ogni modo, esposta". La Clarke racconta che si trovava in palestra quando ha accusato i sintomi dell’aneurisma: “Ho provato la sensazione che una fascia elastica stesse schiacciandomi il cervello. Ho cercato di ignorare il dolore e andare avanti, ma semplicemente non potevo farlo. Sentivo delle pugnalate, come dei colpi. In un certo senso sapevo cosa stava accadendo: il mio cervello era danneggiato. Una donna ha chiamato aiuto e poi ricordo il suono di una sirena, un'ambulanza, ho sentito delle nuove voci, qualcuno che diceva che il polso era debole. Stavo vomitando bile”. In ospedale scoprirono la rottura di un'arteria del cervello e la sottoposero a un’operazione d’urgenza. Al risveglio però la giovane attrice non fu in grado di pronunciare il suo nome: “Stavo soffrendo di afasia, una conseguenza del trauma subito dal mio cervello. Anche se stavo dicendo cose senza senso, mia madre è stata così gentile dall'ignorarle e provava a convincermi che ero perfettamente lucida”.

Emilia Clarke descrive tutto nei dettagli come volesse liberarsi di un peso: dopo un mese d’ospedale è tornata a recitare nonostante i medici l’avessero avvisata di un altro piccolo aneurisma che poteva degenerare o rimanere silente. Per due anni ha fatto uso di morfina per resistere al dolore, ma nel 2013, al termine della terza stagione, è dovuta intervenire per la seconda volta. Qualcosa però è andato storto: “Quando mi hanno svegliato stavo urlando dal dolore. La procedura meno invasiva non aveva funzionato. Avevo un'importante emorragia e i dottori mi hanno detto chiaramente che le mie chance di sopravvivenza erano poche se non mi operavano di nuovo. Questa volta dovevano accedere al mio cervello attraverso il cranio e l'operazione doveva avvenire immediatamente". E qui il racconto è choccante: “Avevo l'aspetto di qualcuno che aveva affrontato una guerra molto più violenta rispetto a quelle affrontate da Daenerys. Ero uscita dall'operazione con un drenaggio che usciva dalla testa. Parti del mio cranio erano state sostituite con il titanio. E c'era, in particolare, la costante preoccupazione riguardante ogni possibile perdita cognitiva o dei sensi. C'è di che essere grati, non solo per la fortuna. Sono felice di essere qui a vedere la fine di questa storia e l'inizio di qualunque cosa avverrà ora”.