Mentana-Giletti, scoppia la lite per lo speciale elezioni

Tensione a La7 tra Enrico Mentana e Massimo Giletti? Secondo i retroscena del sito "Tvblog" ci sarebbe stato qualche problema in vista di domenica 24 marzo quando si svolgeranno le elezioni in Basilicata (fondamentali per testare lo stato di salute del Movimento 5 Stelle rispetto alla Lega) e si conosceranno i primi exit-poll.

Ma cosa è successo? Enrico Mentana, direttore del “TG La7” e inventore della maratona elettorale che spopola sui social, ha annunciato su Facebook che avrebbe seguito la chiusura delle urne con i relativi risultati. Ed ecco che entra in scena “Tvblog”: “Pare che la decisione di Mentana sia stata presa senza consultare i vertici della rete e il conduttore dell'Arena in onda in quel frangente. Lo Speciale Tg La7 sarebbe dovuto partire - secondo le intenzioni di Mentana - attorno alle ore 23, togliendo quindi circa 2 ore di trasmissione a Massimo Giletti, che avrebbe potuto trattare l'argomento da par suo, essendo Non è l'Arena un programma che tratta spesso e volentieri argomenti politici. Pare che alla fine si sia arrivati ad un compromesso, con lo Speciale Tg La7 in onda attorno alla mezzanotte e con Non è l'Arena che chiuderà quindi un ora prima del solito”.

L’episodio potrebbe essere un tassello importante per spingere Giletti a ritornare in Rai. La vera e propria trattativa con i vertici di Viale Mazzini non è ancora partita (solo manifestazioni d’interesse, nda) ed è altrettanto noto che l’editore Umberto Cairo tenga moltissimo al conduttore torinese, ma "quest’invadenza" di campo da parte di Mentana potrebbe avere il suo peso. In futuro.