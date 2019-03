Sull'Isola è il caos. E scoppia il giallo su Bettarini e Capparoni

Riccardo Fogli e Soleil Sorgè spettegolano su Luca Vismara dopo la frase riportata a Marina La Rosa (“se ha mal di pancia può andar via, non è in galera”). Fogli usa ancora un linguaggio eccessivo nei confronti di Luca: “All’inizio stimavo la sua intelligenza vivace, adesso no. Ha tanti tarli, non è certo l’uomo dell’Isola, non è Bettarini! Ti ho difeso per il cocco rubato perché non ci sono prove, mentre lui si è comportato da vermicino, da ragazzo piccolo, piccolo!” e Soleil: “Crede di essere il naufrago perfetto, ma non è di ispirazione per nessuno a casa, non dà il buon esempio, non lo mando a quel paese perché sono educata”. Prosegue in solitaria, invece, la traversata di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini, naufraghi "sospesi" (erano stati eliminati al televoto, nda) da un mese la cui permanenza in Honduras è un mistero.

Sulla sponda opposta di Cayo Paloma si parla della fine della breve amicizia tra Soleil Sorgè e Sarah Altobello. La pugliese non ha apprezzato il voltafaccia di Soleil che dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, l’ha trattata con insofferenza e alterigia. Sarah ha chiesto spiegazioni considerandola un’amica, ma è stata rimbalzata: “Mi rompo le scatole di ripeterti le cose quattro volte. Gli altri sparlano di te, ma non te lo dicono. Amica è una parola grossa, sei amica qui sull’Isola. E io ti dico certe cose per migliorarti, per aiutarti” ha detto Soleil Anastasia. La Altobello però ha risposto: “Ma devi venire tu a insegnarmi a vivere? Io sono così questo è il mio carattere, piaccia o non piaccia, chi sei tu per cambiarlo, chi te l’ha chiesto. E comunque non è così, non ci casco, mi hai trattato male, per poco non mi hai mandato a Vancouver”.

La sosia di Melania Trump ci è rimasta malissimo e si è confidata con Luca: “Mi ha attaccato di proposito, non aveva motivo e ha trovato una scusa. L’ho trattata come una signora e lei sempre più come una pezza da piedi. Basta, ho la mia dignità. Le ho dato il mio costume per andare in diretta, le ho dato sempre la prima porzione di riso e sai cosa vuol dire. Io un’amica così non la voglio, una che ti mette al muro e ti dice ti voglio migliorare, ma chi gliel’ha chiesto, ma come si permette. Ha visto in me qualcosa che l’ha preoccupata. Forse la mia allegria. Ripete che gli altri hanno parlato male di me, ma non capisco chi. Posso dire? Ora mi sento libera”. Soleil sente che dice: “L’ho trattato come una signora e lei come una pezza da piedi” e parte all’attacco: “Ti lasci prendere dalle vipere, non ti ricordi come ti hanno trattato, prendi le cose in modo sbagliato perché sei una persona leggera. Io non ti ho mai derisa. Per come ti sei rivelata, non ti considero né un’amica né una brava persona. Evita di fare il mio nome d’ora in poi”. Sarah è tornata da Luca e Marina: “Mi ha detto che le faccio schifo, che sono leggera, vorrà dire che volerò via, che mi taglierò come un grissino. Ma che mi frega, è l’ultima settimana, voglio godermi il mare. Tanto sono sicura che lei l’avrebbe fatto a priori. Quanta cattiveria tiene in corpo. Mi ha buttato via come una pezza. E' brutto che abbia detto ad Aaron che sono una rompipalle”.

Luca ha osservato: "Ogni settimana a turno aveva una persona che doveva odiare, manca Maddaloni” e Marina: “La scorsa settimana ci ha provato con me. Ogni volta che vedeva un serpente diceva che c’era mio cugino, idiota, ma io non ci sono cascata così come non ci è cascato Maddaloni. Questa si chiama cattiveria, ipocrisia e falsità”. Vismara ha puntato Riccardo Fogli: “Si è rivelato, non può recitare per due mesi, all’Isola si torna persone e non personaggio” e La Rosa: “E’ un uomo di 70 anni che si è descritto come una persona elegante e saggia, nel corso del tempo abbiamo visto che non è così. Li vedi, sono con la bava alla bocca per la vittoria” e ha aggiunto: “Io ho centrato la mia vittoria. Per come sono fatta io con le mie battutine non mi aspettavo di arrivare all’undicesima puntata. Siamo partiti in 20, ho costruito un rapporto con tutti tranne Jeremias, Anastasia e ora Riccardo. Il mio obiettivo è raggiunto, non ho vinto il programma, ma ho raggiunto lo scopo che mi ero prefissata”.