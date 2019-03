Insinna a rischio? Ma Liorni non va all'Eredità

Marco Liorni al posto di Flavio Insinna a "L'Eredità", il quiz più longevo della televisione italiana? Nei corridoi di Viale Mazzini è tutto un bisbigliare in vista della fine della stagione televisiva e dei palinsesti estivi. “L’Eredità” lascerà il posto a “Reazione a catena” (che potrebbe prolungarsi fino a ottobre), ma ancora non si conosce il nome del conduttore. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è quello di Marco Liorni.

Un anno fa, il giornalista non fu riconfermato a “La Vita in diretta” nonostante il gradimento del pubblico e sembrava destinato a uno dei due game show di punta di Rai1. Sfumò tutto e si ritrovò “declassato” al sabato pomeriggio con “Italia sì”, programma che ha saputo nobilitare e far crescere anche se non a sufficienza per battere la corazzata “Verissimo”. Ora il nome di Marco Liorni torna di moda sia per “Reazione a catena” sia per “L’Eredità” e sarebbe interessante vederlo al timone di un genere che non ha mai presentato. In termini di ascolti, Flavio Insinna batte con regolarità “Avanti un altro” di Paolo Bonolis, ma in molti giudicano la sua conduzione "troppo invasiva" tanto da offuscare lo stesso gioco.