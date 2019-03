Insulti a raffica: Soleil sbrocca e Fogli delira

Scintille a Cayo Paloma: è guerra di strategie all’Isola dei Famosi. Soleil Sorgè è insofferente con Sarah Altobello e Riccardo Fogli parte con l’insulto libero a Luca Vismara: “Verme”. Per Marina La Rosa: “Riccardo è cattivo, davanti alle telecamere è in un modo e dietro in un altro”.

Sarah e Soleil stavano aprendo i cocchi, ma la lentezza della barese ha infastidito l’ex corteggiatrice: “Dammi lo faccio io!”. In confessionale, la Sorgè ha tirato una bordata: “È come se fosse una mia sorellina più piccola, le devo insegnare tutto, è impacciata e goffa. Ho cercato di farla sentire utile anche se la sua Isola si è limitata a cantare e ballare”. Sarah è tutto tranne che scema e ha capito che Soleil l’ha usata come alleata momentanea, così è andata a parlarle: “Sei cambiata da ieri, io pensavo di aver trovato un’amica e invece sembra che ti do fastidio. Vengo vicino e mi dici che vuoi stare sola, mi dai il cocco da aprire e subito dopo me lo levi. Ci sono rimasta male, non me l’aspettavo da te. Qualcuno è venuto da me e mi ha riferito che hai detto ‘che palle non la sopporto più’. Per te sono solo quella che ride, canta e fa triccheballacche”.

La leader ha replicato con tono seccato: “Ti ho sempre detto le cose con il massimo della gentilezza e te l’ho sempre dette in faccia”, “No, fai le battuttine, stamane apro il cocco e me lo levi, vengo vicino a te e rispondi che vuoi stare sola” e Soleil: “Adesso mi stai rompendo le pa**e perché ti devo spiegare le cose quattro volte”. La sosia di Melania Trump ha espresso a Marina La Rosa la sua delusione per Soleil: “Questa volta non l’ho tirato in mezzo, ma Aaron mi ha detto che lei mi ha definito ‘pesante’. Ha deluso pure me. Vuole fare tutto lei, si crede chissà chi” e la siciliana: “Lo hai capito ora che sei arrivata alla fine del gioco?!”.

Giusto il tempo di chiudere un fronte che se ne apre un altro ancor più aspro con Riccardo Fogli (come si vede su Instagram, la Sorgè quest’estate sponsorizzava le creme di Karin, la moglie del cantante). Tutto è partito dalla distribuzione del cibo, Marina La Rosa non ha voluto l’ananas nel riso perché aveva mal di pancia, ma Soleil ha mantenuto un atteggiamento spocchioso e saccente. Lontano dalle telecamere però Riccardo Fogli avrebbe detto: “Non siano in galera, se ha mal di pancia che se ne vada”. Luca Vismara ha sentito e ha spiegato: “Oggi Marina veramente aveva problemi intestinali” e Riccardo con Soleil: “Se è così non mangiava il cocco stamane”, “E infatti non l’ha mangiato.” ha chiosato Vismara andando a riportare la conversazione a Marina: “Ha detto che non sei in galera e te ne puoi andare. Vedi? Io preferisco Soleil che le cose te le dice in faccia anziché Riccardo che le dice senza telecamere”. La naufraga prima ha detto: “Digli di dirmelo in faccia”, poi è andata da Riccardo a chiarire, ma Fogli ha reagito con veemenza contro Vismara: “Sei un testa di ca**o e un infame, io ho solo detto che va rispettato chi sta male. Ma ti pare che dica una cosa del genere? Il tuo è un comportamento da ragazzetto viscido e bugiardello che si inventa le cose per strategia, fa un polverone”. Marco Maddaloni è intervenuto a difesa di Fogli: “Non l’ha detto”, ma Luca: “Eh no! Prima hai detto che non hai sentito, non che non l’ha detto!”. Marina ha affrontato Fogli: “E’ da due giorni che non ci parliamo perché sono delusa da te, ti ho apprezzato e ora non ti apprezzo più, hai detto che te ne sbatti e va bene. Ma adesso so che c’è un Riccardo davanti alle telecamere e uno dietro. Ti sto dicendo semplicemente le battute falle davanti a me, non dietro”, ma il cantante ha usato ancora una volta un linguaggio violento verso Luca: “Questo vermone, questo verme vestito di verde, instabile…”.

Soleil ha difeso l’amico provocando Luca che però ha esultato: “Ecco questo è il vero Riccardo. Perché tu puoi difendere Soleil e io non posso difendere Marina? Riccardo sta cercano di mascherare tutto, non è facile lottare con chi si comporta in un modo con le telecamere e in un altro senza” e su Soleil: “E’ ridicola con quella voce impostata e con quegli atteggiamenti supponenti”. Poi Fogli si è confidato con l’amica Soleil: “Non ho offeso Marina, la strategia non mi appartiene. Non riconosco più Luca, odio che mi abbia messo parole in bocca per creare scompiglio”. Stessa opinione di Maddaloni. Vismara la vede diversamente: “Si è arrabbiato perché abbiamo osato mettere in discussione ‘Riccardo Fogli’” e Marina caustica: “Nemmeno fosse Rita Levi Montalcini. E’ cattivo”.