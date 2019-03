Lutto per Marco Maddaloni, finale a rischio per il naufrago

Lutto in famiglia per Marco Maddaloni, il judoka campano concorrente dell’Isola dei Famosi: è morta la nonna paterna. È stato l’olimpionico Clemente Russo, marito della sorella di Marco, Laura Maddaloni, a darne l’annuncio con un post su Instagram: “Mi stringo al dolore del maestro di vita, di sport e di judo Gianni Maddaloni, mio suocero, per aver perso una delle persone più care della sua vita: sua madre”. Marco Maddaloni ha raggiunto la semifinale del reality show di Canale 5, ma come da regolamento è stato avvertito della grave perdita e potrebbe decidere di lasciare il gioco e l’Honduras per partecipare al funerale della nonna.