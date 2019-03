Uno di fronte l’altro. Maurizio Mattioli e Brando Bertrand non li avevamo mai visti insieme. Molto diversi, ma entrambi amatissimi dal pubblico: il primo per una carriera formidabile a teatro e al cinema, il secondo per una pubblicità in tv che lo vede protagonista con un fisico che fa sognare le donne. A Rai1, nella puntata di oggi di “Storie italiane” con Eleonora Daniele, Maurizio e Brando si sono sfidati tra gli applausi del pubblico in studio. Mattioli e Brando sono stati giudicati da un parterre d’eccellenza composto da uomini e donne. Il risultato? Un pareggio. Infatti, alla prova di cultura Mattioli ha rispolverato i versi dell’Iliade a memoria stupendo tutti mentre il bel ragazzone biondo ha vinto mettendo KO l’attore con un braccio di ferro.

Per Brando Bertrand, 23 anni, milanese, modello e attore, è un bel momento grazie alla visibilità in tv con la pubblicità che lo ha soprannominato “Succhino” (tra l’altro Brando è un appassionato di musica ed un amante della cultura classica).